Зерновой коридор: удастся ли договориться и какие условия поставит Кремль

В Стамбуле прошли переговоры по "зерновому коридору" между представителями Украины, Турции, ООН и России. Продолжение с возможным подписанием соглашения обещают на следующей неделе. Есть ли шанс, что соглашение заработает? Какие видите риски?

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Россия будет выставлять определенные условия

Директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала считает, что есть возможность договориться о разблокировании украинских портов. По его словам, об этом уже заявили официальные представители Турции и ООН.



"Проблема в том, что мы не знаем, чего взамен хочет Россия. Пока об этом не говорят. Но мы знаем традиционный метод РФ – создать проблему, а потом усесться за стол переговоров ее решать. С выгодой для себя. Еще недавно все заявляли, что нет смысла о чем-то говорить с Путиным. Пытались Шольц, Макрон. Без толку. В итоге Россию начали делать изгоем. А она, как делала ранее в той же Сирии, создав своими военными преступлениями гуманитарный, миграционный кризис, таким же образом действует в Украине. В том числе провоцируя продуктовый кризис. И теперь участвуя в разрешении проблемы, которую сама же инициировала", – поясняет Виталий Бала.



При этом, акцентирует он, россияне целенаправленно бьют по украинским элеваторам, выжигают поля пшеницы. Сознательно проводя политику создания продовольственного кризиса мирового масштаба.



"Полагаю, РФ будет выставлять определенные условия, в том числе в контексте ослабления санкций. И если будет достигнута некая договоренность по морскому экспорту украинского зерна, страна-агрессор тоже получит от этого некую выгоду", – прогнозирует политолог.



РФ хочет показать себя этаким гуманитарным игроком



Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский рассуждает так:



"Как говорится, голод – не тетка, время не ждет. Нарастающая проблема продовольственного кризиса, вызванного, в том числе, блокированием морского экспорта украинского зерна, заставляет разные страны действовать. Как поодиночке, так и коллективно. Именно об этом – четырехсторонняя встреча в Стамбуле. Каждая из сторон преследует свои цели. Глобальная же – деблокировать украинские порты и обеспечить экспорт зерна".



Для украинской стороны, поясняет эксперт, это ключевой вопрос в связи с тем, что зерно приходит в непригодное состояние. Его нужно обязательно экспортировать, получив так необходимые нам в нынешней ситуации живые деньги. К тому же, вскоре будет собран урожай нового сезона. И его надо где-то хранить…



"При этом важно, чтобы к контролю над грузами не привлекалась страна-агрессор. Лучше пусть этот будут Турция, представители ООН", – отмечет Владислав Дзивидзинский.



По его словам, для международных организаций, как та же ООН, развязывание подобных проблем являются демонстрацией хоть какой-то работы. Потому что пока она демонстрирует минимальные результаты, а вызовы – максимальные. Всё острее стоит вопрос об эффективности ООН, о необходимости существования данной организации.



"Что касается РФ, то для нее подобные переговоры – повод показать себя, хотя бы в информационном пространстве (переполненном данным о преступления россиян в Украине), неким "спасателем", этаким гуманитарным игроком, – считает Владислав Дзивидзинский. – Интересна в данных процессах и роль самой Турции, ставшей площадкой для переговоров. Ее зависимость от украинского экспорта может негативно отразиться на экономической ситуации, которая в Турции и так, мягко говоря, не очень хороша (спад экономики, девальвация национальной валюты – лиры). Плюс – официальная Анкара системно работает над тем, чтобы Турция стала региональным лидером. Особенно на фоне ослабления России из-за войны с Украиной".



Эксперт резюмирует: не без компромиссов – на следующей встрече стоит ожидать подписания определенных документов. И, скорее всего, порты будут разблокированы. Но как быстро это произойдет, и все ли стороны будут соблюдать договоренность – ответить сложно. Скорее всего, соглашение будет достигаться с трудом, а выполняться – частично.

Как писал портал, с какими проблемами столкнулись аграрии — есть ли решение.

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