«Зеленый паспорт» Поклонской или, почему «Няш-мяш» теперь не ответит за свои преступление против Украины

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы, как и прогнозировалось еще в августе, назначена российским послом в африканском островном государстве Кабо-Верде. Украина уже заявила, что работает над задержанием Поклонской, которая разыскивается за государственную измену. О чём может говорить такое назначение? Почему именно Кабо-Верде? Каковы шансы, что Поклонскую выдадут Украине? Своим мнением с изданием "Комментарии" поделился кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, сооснователь в Центре исследования Африки – Александр Мишин.

Наталья Поклонская. Фото из открытых источников

Из символа так называемой "русской весны" в Крыму Поклонскую превращают в объект для острот и насмешек

Вирусный эффект, который возник вокруг назначения президентом Путиным бывшего прокурора и депутата Госдумы России Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в островной африканской республике Кабо-Верде несопоставим со значимостью и весом данного политика в реальной жизни. Сам информационный фон вокруг данного решения выглядит неблагоприятным для Поклонской. Из символа так называемой "русской весны" в Крыму ее превращают в объект для острот и насмешек, происходит высмеивание значимости Поклонской для российского руководства.

Межгосударственные контакты Москвы и Праи (столица Кабо-Верде) носят крайне эпизодический характер, а посольство работает скорее в режиме консульства для обслуживания обеспеченных туристов. В основном это мужчины, приезжающие для элитной спортивной рыбалки или виндсерфинга.

Поскольку во внешней политике России Кабо-Верде не играет какой-либо заметной роли, соответственно посол в данной лузофонной стране, по меркам российского МИДа, – аутсайдер. Ведь дипломатическая работа в Кабо-Верде – это должность-синекура, не открывающая каких-либо карьерных перспектив. Кабо-Верде входит в число стран, куда на посольскую работу обычно отправляют пожилых мидовских чиновников, для которых это финальная в их карьере командировка и после завершения дипломатической миссии на Островах Зеленого Мыса они уходят на пенсию. Иными словами, назначили Поклонскую в страну, отношениями с которой Москве не жаль пожертвовать в случае вероятных будущих скандалов.

Если смотреть на правовые последствия данного решения, то Поклонская получает "зеленый паспорт", а значит согласно Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях, приобретает дипломатический иммунитет.

Для украинской стороны это представляет проблему в плане приближения момента наказания Поклонской за преступления, предусмотренные ч.1 ст. 109 УК Украины "действия, предпринятые с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий".

Также следует признать, что двухсторонние отношения между Украиной и Кабо-Верде пока не нашли развития, и договорно-правовая база как таковая, в том числе в уголовно-процессуальной сфере, также не развита. Это осложняет без помощи ЕС или Португалии взаимодействие по вопросу привлечения Поклонской к уголовной ответственности.

Однако, сам факт резонансного назначения на должность посла лица, находящегося под санкциями ЕС, Японии, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Австралии, и являющегося уголовным преступником, привлекает к себе внимание мировой общественности, и многое говорит о сущности текущего поведения России на международной арене.



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