Политический обозреватель Ростислав Демчук утверждает, что в последнее время состоялись две "шпионские истории", которые будут оказывать влияние на отношения между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Зеленский и Шольц

По его словам, Зеленский на прошлой неделе посетил заседание "Рамштайн" и там некоторые союзники Украины передали ему копии и содержание тайных переговоров между генеральным секретарем ООН и главой МИД России Сергеем Лавровым. Как говорит эксперт, речь шла якобы о лоббировании Антониу Гутерришем открытия где-то на Западе, или в Латинской Америке фейкового банка, который мог бы установить контакты через систему SWIFT с "Россельхозбанком" и таким образом возобновить финансовые транзакции с западными партнерами в обход санкций ЕС и США.

Как говорит Демчук, чтобы столь важная информация нигде не исчезла, журналисты немецкого издания Bild "слили" переписку главы ООН и путинского главы МИД Лаврова во все возможные западные СМИ.

"Второй крупной рыбой, которую передали Владимиру Зеленскому западные спецслужбы, стали тайные переговоры между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом РФ Владимиром Путиным. Кремль пытается повлиять на Олафа Шольца и делегировать его в качестве "голубя мира" для начала переговоров между Киевом и Москвой на основе последних "Минских договоренностей" — то есть Донбасс и Крым остается в сфере РФ, как это было до 2022 года", — отметил Демчук. .

После этого премьер Италии Джорджия Мелони пригласила Владимира Зеленского принять участие в международном форуме "Амброзетти". И там, не называя имен и не тыкая пальцем у Шольца, президент Украины заявил, что ни о каких мирных переговорах с Россией в "Минском" и "Стамбульском" форматах не может быть и речи, принимается исключительно "Украинская формула мира".

"После таких "взрывоопасных" подарков президент Украины, комплексно оценив ситуацию, решил "играть" на опережение и в мировые СМИ был "слит" новый план Киева по завершению войны в Украине до конца 2024 года, но на украинских условиях", — отметил Демчук .

Согласно плану, Украина хочет провести второй саммит мира, чтобы как можно больше стран надавили на РФ и заставили ее забраться с украинских территорий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Зеленский хочет завершить войну в Украине.



