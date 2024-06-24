Зеленский заявил об исторической неделе: что ждать в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 25 июня станет фактическим началом переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. По словам президента, это "историческая неделя", к которой Украина шла десятилетиями.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что правительственная делегация будет присутствовать в Брюсселе, ведь Украина готовится к новому этапу в отношениях с ЕС.

"ЕС уже утвердил переговорную рамку для Украины, и 25 июня ожидаем фактического начала переговоров. Реально историческая неделя. Десятилетие Украина как раз к этому пришла, и этот результат – это личный результат каждого, кто избрал для себя 24 февраля Украину", — сказал Зеленский.

Венгрия долго блокировала принятие процесса о начале переговоров Украины в ЕС. Будапешт заявлял, что Украина делает недостаточный прогресс в вопросе национальных меньшинств. Однако после заверений, что требования Венгрии будут выполнены, Будапешт снял свое вето.

Таким образом Украина 25 июня получит официальный старт переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сообщении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заверившего, что Европейский Союз нашел механизм, как преодолеть вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет доходов от замороженных активов России. По словам Борреля, Будапешт не сможет наложить вето, ведь Венгрия не поддержала предварительное соглашение.

Также "Комментарии" писали о российском диктаторе Владимире Путине, сделавшем неожиданный прогноз относительно будущего президента Украины Владимира Зеленского.







