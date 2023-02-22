Зеленский заговорил о российских танках в Италии



















Во время совместной пресс-конференции в Киеве президента Украины и премьер-министра Италии Джорджии Мелони Владимир Зеленский прокомментировал слова бывшего главы итальянского правительства Сильвио Берлускони. Последний, известный своей симпатией к Владимиру Путину, призвал перестать "атаковать" Донбасс, чтобы закончить войну. Об этом сообщают "Комментарии".

Зеленський відповів другу Путіна

"Его дом не бомбили ракетами ежедневно, и слава Богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блэкаута не просыпался в три часа ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, чтобы было что есть, так как следующие два-три дня просто может не быть света из-за "любви" великого братского русского народа", — не без иронии заявил Зеленский.

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Кроме того, президент Украины посоветовал Сильвио Берлускони лично приехать в Украину, чтобы составить непредвзятое мнение о текущей ситуации и своими глазами увидеть все происходящее.

"Нужно сюда приехать, увидеть своими глазами, что происходит и тогда, если человек приедет, политик или не политик, увидит, что здесь произошло, какие следы оставила здесь "братская" Российская Федерация, тогда мы на одном уровне будем общаться", — отметил глава украинского государства.

При этом Зеленский подчеркнул, что желает каждой семье в Италии мира.

"У нас кто-то чужой забирает нашу жизнь и я желаю, чтобы никто в Италии этого не проживал, потому что это великая трагедия", — заявил Зеленский.

Напомним, что Сильвио Берлускони, чья партия входит в правящую в Италии коалицию, известен, как друг Путина. При этом он сам заверял, что "остается на стороне украинского народа и мира".











