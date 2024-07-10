Зеленский встретился с новым премьером Британии: говорили об ударах по территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Зеленский встретился со Стармером. Фото из открытых источников

Украинский лидер обсудил с Киром Стармером разрешение Великобритании наносить удары ракетами Storm Shadow по военным объектам на российской территории и практическую реализацию такого решения.

"Спасибо (Великобритании, – ред.) за все военные и финансовые пакеты для нашего государства. Утром я прочитал разрешение на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории РФ. И сегодня у нас была возможность обсудить практическую реализацию этого решения", — сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства также выразил британскому премьеру благодарность за постоянную поддержку Украины и украинцев.

Как известно, отвечая на вопросы агентства Bloomberg, Кир Стармер согласился, что Украина должна самостоятельно решать, как использовать ракеты Storm Shadow, предоставленные Великобританией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ смогла раздобыть боеголовку британской крылатой ракеты Storm Shadow, и теперь изучает ее. Российские пропагандисты опубликовали видео, на котором якобы показано, как инженер осматривает невредимую боеголовку и описывает ее на камеру. Как отмечает издание, невредимая боеголовка могла быть получена от вышедшей из строя ракеты или была сбита. На видео российский военный инженер, указывая на серый металлический предмет размером с небольшой газовый баллон, заявляет, что это проникающая боеголовка ракеты Storm Shadow, известная также под французским обозначением Scalp.

