Зеленский встретился с новым генсеком НАТО: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский назвал знаковым первый визит нового главы НАТО Марка Рютте в Украину.

Зеленский встретился с Рютте. Фото из открытых источников

"Сегодня в Киеве с первым визитом был новый руководитель НАТО Марк Рютте. Это знаковый его визит в Украину – сразу после обретения полномочий генсека Альянса. И главное теперь – реально наполнить подобный приоритет решениями. Понятно, как важно полностью выполнять каждую нашу договоренность с партнерами по оборонной поддержке. Своевременность в поддержке – это стойкость на фронте. Фронт должен быть усилен. И дальнобойность, наконец, должна быть обеспечена именно так, как это нужно для завершения этой войны. Все в Альянсе понимают, какие нужды", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что не менее важно перед зимой обеспечить Украину ПВО и добиться прогресса для совместного сбивания российских ракет и дронов.

"Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины и, в частности, рядом с границами НАТО есть дефицит решений о совместной работе, о совместной защите. То, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, может работать и в небе нашей части Европы, в Украине, так же помогая спасать жизни. Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика", – заявил глава Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении и все ближе подбираются к городу Селидово. Как сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", враг приблизился к Селидову с юга и может создать большую угрозу ВСУ в городе. "Армия РФ продвинулась на юге и закрепилась в посадках. Прямо оттуда 1-1,5 км в город, создающий большую угрозу для защитников Селидового", — сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".