Зеленский встретился с Меркель: о чем говорили политики

Украинский глава Владимир Зеленский встретился с немецким политиком Ангелой Меркель, которая пока выполняет свои обязанности канцлера. Это событие имело место во время форума по экологии в Глазго. Об этом сообщает в социальных сетях сам Зеленский.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель, лидеры Украины и Германии (twitter.com/ZelenskyyUa)

Высокопоставленные должностные лица двух европейских стран обсудили ситуацию в Донбассе, в частности, посвятили время важной проблеме урегулирования военного противостояния.

По словам Владимира Зеленского, во время проведения встречи вместе с госпожой Меркель они обсуждали ситуацию на Востоке Украины и результаты переговоров для прекращения военного конфликта. Также говорили о кризисе энергоносителей в Европе и путях входа из сложной ситуации. Еще упомянули проблемные вопросы в отношениях нашей и германской сторон.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин заявил Меркель и Макрону, что теперь решать все вопросы по Украине будет без ее присутствия . Президент Франции Эммануэль Макрон и пока действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель решили поинтересоваться мнением не только президента Украины Владимира Зеленского, но и президента России Владимира Путина относительно ускорения урегулирования конфликта на Донбассе. Как и с Зеленским, лидеры поговорили с Путиным по телефону. На официальном ресурсе Кремля сообщается, что беспокойство вызывает "пробуксовка урегулирования внутриукраинского кризиса". В ходе разговора снова была подчеркнута важность выполнения Минских соглашений, которое было подписано в 2015 году. Было также достигнуто понимание дальнейшего сотрудничества и взаимодействия Германии, Франции и РФ в рамках "Нормандского формата".

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