Зеленский впервые поговорил со спикером Палаты представителей: о чем договорились

Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

Зеленский провел телефонный разговор с Майком Джонсоном. Фото из открытых источников

Согласно сообщению Офиса президента Украины, Владимир Зеленский проинформировал Майка Джонсона о текущей ситуации на фронте и отметил значительное усиление российского воздушного террора.

"В этой ситуации быстрое одобрение Конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы отдаем себе отчет, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное, чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент также обсудил с американским сенатором необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует войну, и использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Владимир Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на лидерство Конгресса США по перечисленным вопросам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.

