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Зеленский: Украина готова принять решение о прекращении войны на новом четырехстороннем саммите

Во встрече должны принять участие Украина, Россия, Франция и Германия

сегодня, 14:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Украина готова принять необходимые решения по прекращению войны на восточных оккупированных территориях на новом саммите лидеров Украины, России, Франции и Германии. Такое заявление сделал во вторник, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Reuters.

Зеленский: Украина готова принять решение о прекращении войны на новом четырехстороннем саммите

Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время ежегодной пресс-конференции на авиазаводе «Антонов» в Киеве - Reuters

"Пора договориться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", — сказал Зеленский.

В этом же заявлении глава штаба Зеленского Андрей Ермак отметил, что Украина хочет договориться о таких мерах, как прекращение огня и обмен пленными.

Вашингтон и Киев утверждают, что десятки тысяч российских войск, перемещающихся на расстоянии удара от Украины, могут готовить новое военное наступление.

Как сообщали ранее, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что пока не знает, готова ли Россия к деэскалации ситуации с Украиной после массового наращивания российских войск у границы Украины и опасений возможного вторжения. Шерман встретилась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в рамках первой из трех серий двусторонних переговоров, запланированных на эту неделю. Она сказала журналистам, что сессия была "откровенной", но говорить о том, серьезно ли Кремль относится к дипломатии, пока рано. Шерман сказала, что США "бесспорно призывали Россию к деэскалации".

После встречи Рябков заявил журналистам, что, несмотря на обеспокоенность Америки по поводу наращивания российских войск вдоль украинской границы, Москва не намерена предпринимать военные действия.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-ready-take-decisions-end-war-new-four-way-summit-president-2022-01-11/
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