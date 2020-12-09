Зеленский сообщил об освобождении двух украинцев, которые провели 3 года в Ираке

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Ольга Чародий
Из плена в Ираке удалось вернуть домой
двух украинцев. Они там провели три года, сообщает Офис главы
государства. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Украинцы Евгений Фоменков и Александр Санпитер находились в плену в Иракском Курдистане как заложники сделки на закупку оружия украинскими чиновниками, написал об этом ветеран войны на Донбассе Евгений Шевченко в одном из блогов. Как он рассказал в своем блоге, три года назад иракские курды вели переговоры по поводу покупке оружия. С украинской стороны потребовали предоплату, а курды – заложников в качестве гарантии сделки. В итоге в Сулейманию отправили Санпитера и Фоменкова. Сделка была сорвана, а деньги не возвращены. Местные похитили украинцев из отеля и они находились в плену три года.
Для того чтобы украинцы вернулись домой были задействованы переговоры между иракской стороны и Офиса президента, президент Украины Владимир Зеленский координировал процесс освобождения.
Напомним, "Комментарии" писали, что лидера террористической группировки "Исламское государство" схватили силовики в Ираке. Об аресте отчитались представители разведки, говорится в сообщении телеканала Al Arabiya. По данным издания, в 2019 году группировку боевиков, которые устраивают теракты по всему миру, возглавил Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Кураш.
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