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Зеленский сообщил об освобождении двух украинцев, которые провели 3 года в Ираке

Президент Владимир Зеленский приветствует возвращение на родину украинских граждан Евгения Фоменкова и Александра Санпитера, которых захватили и удерживали на территории Ирака с июля 2017 года

сегодня, 21:22
Автор:

Ольга Чародий

Из плена в Ираке удалось вернуть  домой  двух украинцев. Они там провели три года, сообщает Офис главы государства.

Зеленский сообщил об освобождении двух украинцев, которые провели 3 года в Ираке

ФОТО: Из открытых источников

Украинцы Евгений Фоменков и Александр Санпитер находились в плену в Иракском Курдистане как заложники сделки  на  закупку оружия украинскими чиновниками, написал об этом ветеран войны на Донбассе Евгений Шевченко в одном из блогов. Как  он рассказал в своем блоге, три года назад иракские курды вели переговоры по поводу покупке оружия. С украинской стороны потребовали предоплату, а курды – заложников в качестве гарантии сделки. В итоге в Сулейманию отправили Санпитера и Фоменкова. Сделка была сорвана, а деньги не возвращены. Местные похитили украинцев из отеля и они находились в плену три года.

Для того чтобы украинцы вернулись домой были задействованы переговоры между иракской стороны и Офиса президента, президент Украины Владимир Зеленский координировал процесс освобождения.

"Приветствую Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи – наконец-то они смогут встретить Рождество вместе", – сказал Владимир Зеленский.


Напомним, "Комментарии" писали, что лидера террористической группировки "Исламское государство" схватили силовики в Ираке. Об аресте отчитались представители разведки, говорится в сообщении телеканала Al Arabiya. По данным издания, в 2019 году группировку боевиков, которые устраивают теракты по всему миру, возглавил Абу Ибрагим Аль-Хашими Аль-Кураш.

 


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Источник: https://comments.ua/news/world/near-east/653147-v-irake-shvatili-lidera-gruppirovki-islamskoe-gosudarstvo---al-arabiya.html
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