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Зеленский собирается в Германию: Что известно

Поездка в Берлин будет иметь и символическую, и представительную, и политико-экономические цели

сегодня, 15:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

О возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Германию в мае сообщило издание Bild со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах. Такой визит будет иметь как символическое, так и прикладное значение. Об этом сказал политолог-международник, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь в Телеэфире, пишут "Комментарии".

Зеленский собирается в Германию: Что известно

Потенциальный визит Зеленского в Берлин: возможные темы и цели

Комментируя сообщение СМИ о том, что во время визита состоится церемония награждения Международной премией имени Карла Великого, лауреатами которой в этом году стали президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ, Левусь подчеркнул, вряд ли Зеленский уехал бы только для получения премии.


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На самом деле это визит, который демонстрирует, что Украина уверенно вышла из того состояния, в котором была после начала полномасштабной войны. С символической точки зрения это визит, который показывает, что Украина продолжает движение в Европу и говорит именно со странами, которые определяют характер Европы”, — комментирует политолог-международник.

Он также отметил, что если визит Зеленского в Польшу был прежде всего посвящен военно-техническому сотрудничеству, визит в Германию станет визитом об экономике.

“О расширении экономического сотрудничества и получении экономической помощи. Я думаю, что там будут оформлены определенные вещи в направлении получения Украиной финансовой помощи и помощи в реновации и реконструкции Украины после войны", — считает Дмитрий Левусь.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Верховная Рада Украины на пленарном заседании 10 апреля приняла 11 законов, 6 законопроектов и два постановления. Среди документов и касающиеся импорта товаров для нужд обороны.

Писали "Комментарии" также, что у Украины есть все условия для изготовления ядерного вооружения и может себе вернуть статус ядерного государства.

Читайте также на страницах "Комментариев" — союзник Украины готовится передать истребители: есть несколько условий.



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