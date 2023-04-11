Зеленский собирается в Германию: Что известно

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Моесеенко Валентина
О возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Германию в мае сообщило издание Bild со ссылкой на источники в немецких правительственных кругах. Такой визит будет иметь как символическое, так и прикладное значение. Об этом сказал политолог-международник, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь в Телеэфире, пишут "Комментарии".
Потенциальный визит Зеленского в Берлин: возможные темы и цели
Комментируя сообщение СМИ о том, что во время визита состоится церемония награждения Международной премией имени Карла Великого, лауреатами которой в этом году стали президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ, Левусь подчеркнул, вряд ли Зеленский уехал бы только для получения премии.
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Он также отметил, что если визит Зеленского в Польшу был прежде всего посвящен военно-техническому сотрудничеству, визит в Германию станет визитом об экономике.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Верховная Рада Украины на пленарном заседании 10 апреля приняла 11 законов, 6 законопроектов и два постановления. Среди документов и касающиеся импорта товаров для нужд обороны.
Писали "Комментарии" также, что у Украины есть все условия для изготовления ядерного вооружения и может себе вернуть статус ядерного государства.
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