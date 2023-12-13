logo

BTC/USD

41414.86

ETH/USD

2188.06

LTC/USD

71.86

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский сделал заявление о плане Б для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский сделал заявление о плане Б для Украины

Владимир Зеленский объяснил, есть ли у Украины план Б для вступления в Европейский Союз.

сегодня, 15:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала все необходимое, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС и не создает план Б для других возможностей. По словам президента, сейчас блокировка происходит только со стороны Венгрии.

Зеленский сделал заявление о плане Б для Украины

Зеленский возразил, что у Украины есть план Б. Фото из открытых источников

После визита в США Владимир Зеленский прилетел в Норвегию, где встретится с европейскими лидерами в рамках второго саммита Украина-Северная Европа. Во время пресс-конференции Зеленский прокомментировал ситуацию по вступлению Украины в ЕС.


"Украина сделала все, чтобы не давать никакого шанса тому или иному государству блокировать начало переговоров. Здесь вопрос только устойчивости стран ЕС", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина в этом году не дала России шанса на победу, а российская армия не смогла захватить ни один населенный пункт. Владимир Зеленский считает, что у Украины есть только один путь в Европейский Союз, поэтому не планирует создавать альтернативные планы.

"Если не будет положительного результата – вопрос не в плане Б, у нас есть только один план – это наш выбор – быть в ЕС. Если не будет там позитива – это будет говорить о том, что Путин наложил вето на это решение", — подытожил Зеленский.

Напомним, что Виктор Орбан повторил решение Венгрии заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, несмотря на одобрение всех других стран Союза. Орбан предлагает Европейскому Союзу альтернативное решение, которое заключается в "стратегическом сотрудничестве" с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что СМИ обратили внимание на смену слов президента США Джо Байдена во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также "Комментарии" писали об Урсуле фон дер Ляен, которая назвала событие, что станет для Украины окончательной победой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/president-zelensky-in-norway/id3018198/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!