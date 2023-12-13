Зеленский сделал заявление о плане Б для Украины

Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала все необходимое, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС и не создает план Б для других возможностей. По словам президента, сейчас блокировка происходит только со стороны Венгрии.

Зеленский возразил, что у Украины есть план Б. Фото из открытых источников

После визита в США Владимир Зеленский прилетел в Норвегию, где встретится с европейскими лидерами в рамках второго саммита Украина-Северная Европа. Во время пресс-конференции Зеленский прокомментировал ситуацию по вступлению Украины в ЕС.

"Украина сделала все, чтобы не давать никакого шанса тому или иному государству блокировать начало переговоров. Здесь вопрос только устойчивости стран ЕС", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украина в этом году не дала России шанса на победу, а российская армия не смогла захватить ни один населенный пункт. Владимир Зеленский считает, что у Украины есть только один путь в Европейский Союз, поэтому не планирует создавать альтернативные планы.

"Если не будет положительного результата – вопрос не в плане Б, у нас есть только один план – это наш выбор – быть в ЕС. Если не будет там позитива – это будет говорить о том, что Путин наложил вето на это решение", — подытожил Зеленский.

Напомним, что Виктор Орбан повторил решение Венгрии заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, несмотря на одобрение всех других стран Союза. Орбан предлагает Европейскому Союзу альтернативное решение, которое заключается в "стратегическом сотрудничестве" с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что СМИ обратили внимание на смену слов президента США Джо Байдена во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также "Комментарии" писали об Урсуле фон дер Ляен, которая назвала событие, что станет для Украины окончательной победой.