Зеленский сделал правильную ставку: почему «нордам» и «балтам» важно поддержать Украину

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Ткачик Олеся
Президента Владимира Зеленского начали критиковать в соцсетях за то, что он ездит по исландиям вместо посещения Харькова. Тем не менее, как заявил политолог Алексей Копытько, глава Украины действует абсолютно правильно.
Владимир Зеленский
По его словам, обнуление частей Ленинградского военного округа сейчас – это уменьшение текущих рисков и снижение стратегической опасности для НАТО во время грядущей схватки за Арктику.
Но, подчеркивает Копытько, россияне учатся. В какой момент и чем конкретно не закончилась бы война, у россиян будут сотни тысяч людей, прошедших боевые действия. Наконец-то об этом начали говорить и на западе, например, командующий сил НАТО генерал Каволи, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что четвертый саммит Украина – Северная Европа завершился продуктивно, ознаменовав усиление поддержки стран Северной Европы. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция выразили готовность сделать новые шаги по поддержке Украины в условиях войны, способствуя укреплению оборонной способности страны и геополитической стабильности.
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