Президента Владимира Зеленского начали критиковать в соцсетях за то, что он ездит по исландиям вместо посещения Харькова. Тем не менее, как заявил политолог Алексей Копытько, глава Украины действует абсолютно правильно.

Владимир Зеленский

"Встреча с лидерами нордиков — это самое то, что нужно в долгосрочной перспективе для защиты Харькова. Много раз писал, что балты и скандинавы – главные выгодоприобретатели успехов украинской армии на харьковском и курском направлениях. Ибо там оперируют части Ленинградского военного округа РФ, возрождённого в марте 2024 года для противостояния на Балтике и в Арктике", — отметил Копытько.

По его словам, обнуление частей Ленинградского военного округа сейчас – это уменьшение текущих рисков и снижение стратегической опасности для НАТО во время грядущей схватки за Арктику.

Но, подчеркивает Копытько, россияне учатся. В какой момент и чем конкретно не закончилась бы война, у россиян будут сотни тысяч людей, прошедших боевые действия. Наконец-то об этом начали говорить и на западе, например, командующий сил НАТО генерал Каволи, добавил эксперт.

"Поэтому балты и нордики заинтересованы в наличии силы, которая в долгосрочной перспективе сможет балансировать девиации россиян. Они не могут бесконечно инвестировать в свои компактные армии. А вот в украинскую армию – могут. И уже потихоньку это делают. Балты небольшие, но политически активные. А у нордиков есть технологии и деньги. Так что углубление отношений с нордиками – это приоритет", — заявил Копытько.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что четвертый саммит Украина – Северная Европа завершился продуктивно, ознаменовав усиление поддержки стран Северной Европы. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция выразили готовность сделать новые шаги по поддержке Украины в условиях войны, способствуя укреплению оборонной способности страны и геополитической стабильности.



