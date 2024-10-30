Итоги саммита Украина – Северная Европа: расширение поддержки и новые шаги по защите

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Амбарцумян Анна
Четвертый саммит Украина – Северная Европа завершился продуктивно, ознаменовав усиление поддержки стран Северной Европы. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция выразили готовность сделать новые шаги по поддержке Украины в условиях войны, способствуя укреплению оборонной способности страны и геополитической стабильности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy_official
Одним из ключевых решений явилось согласование на поставки новых систем противовоздушной обороны, включая "Петриоты", а также договоренность о наращивании производства оборонного оборудования как в Украине, так и в странах-партнерах. Это станет основой для усиления оборонного потенциала перед лицом агрессии.
На саммите обсуждали также перспективу членства Украины в НАТО как гарантии длительной безопасности для всех членов Альянса и способ положить конец амбициям России. Северные страны согласились с необходимостью ужесточения санкций против РФ, в частности для прекращения использования Россией "теневого флота" танкеров, помогающих финансировать агрессию.
Ранее "Комментарии" писали, что в то время как Украина фактически отказалась рассматривать Китай как возможного посредника в переговорах с РФ, другое дело – Индия. Киев рассматривает эту страну как такую, которая может помочь завершить войну в Украине. По крайней мере, об этом свидетельствует новое заявление президента Владимира Зеленского о том, что премьер Индии Нарендра Моди мог бы повлиять на завершение войны между Украиной и РФ. В частности, на территории Индии могли бы пройти переговоры между Киевом и Москвой. О чем говорит это заявление президента – по ссылке .
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