Итоги саммита Украина – Северная Европа: расширение поддержки и новые шаги по защите

Четвертый саммит Украина – Северная Европа завершился продуктивно, ознаменовав усиление поддержки стран Северной Европы. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция выразили готовность сделать новые шаги по поддержке Украины в условиях войны, способствуя укреплению оборонной способности страны и геополитической стабильности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy_official

Украина получает поддержку ПВО

Одним из ключевых решений явилось согласование на поставки новых систем противовоздушной обороны, включая "Петриоты", а также договоренность о наращивании производства оборонного оборудования как в Украине, так и в странах-партнерах. Это станет основой для усиления оборонного потенциала перед лицом агрессии.

Сближение с НАТО и борьба с "теневым флотом" России

На саммите обсуждали также перспективу членства Украины в НАТО как гарантии длительной безопасности для всех членов Альянса и способ положить конец амбициям России. Северные страны согласились с необходимостью ужесточения санкций против РФ, в частности для прекращения использования Россией "теневого флота" танкеров, помогающих финансировать агрессию.

Есть общее понимание и относительно необходимости усилить санкции против России, в частности ограничить способность использовать теневой танкерный флот для финансирования агрессии. Очень важно, чтобы наши партнеры в Северной Европе поддержали в этом все партнеры в Евросоюзе и G7. Путинский теневой танкерный флот – это глобальная угроза, и пора найти решение, чтобы ее преодолеть, – говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" писали, что в то время как Украина фактически отказалась рассматривать Китай как возможного посредника в переговорах с РФ, другое дело – Индия. Киев рассматривает эту страну как такую, которая может помочь завершить войну в Украине. По крайней мере, об этом свидетельствует новое заявление президента Владимира Зеленского о том, что премьер Индии Нарендра Моди мог бы повлиять на завершение войны между Украиной и РФ. В частности, на территории Индии могли бы пройти переговоры между Киевом и Москвой. О чем говорит это заявление президента – по ссылке .