Зеленский решительно ответил на призыв Макрона об унижении россии

Глава государства прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу унижения России и призывы мировых лидеров, в том числе, Макрона по поводу прекращения войны за столом переговоров. Соответствующие заявления президент Украины Владимир Зеленский сделал под интервью для Financial Times. Владимир Зеленский (фото из открытых источников) Украинский президент подчеркнул, что россия убивает Украину, поэтому мы будем отвечать им тем же. А обсуждение прекращения огня без Украины выглядит странным. В ответ на призыв Эммануэля Макрона не унижать РФ в контексте войны, Зеленский сказал, что не совсем понимает, что такое унижение россии. Также он напомнил, что кафиры более восьми лет убивают украинцев. А еще — напомнил, что лидер Франции прекрасно разбирается в переговорном процессе, деталях минского документа, знает все невыполнения договоренностей россией, срывы режима прекращения огня и обмена пленными.

"Я не совсем понимаю, что такое унижение россии. Мы говорим об этом много лет? О чем? О том, что все эти много лет – больше 8 лет – они убивают наших людей?" – сказал Зеленский.

"Эммануэль – один из лидеров "нормандской четверки". Он прекрасно разбирается в деталях всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Норманди-4", невыполнении этих договоренностей. О каких унижениях мы говорим?" – спросил Зеленский.

"Нас убивают. Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать. Мы будем отвечать тем же инструментом", — подчеркнул глава государства.

Кроме этого Владимир Зеленский отреагировал на призывы иностранных политиков и Макрона о завершении войны во время переговоров, которые раздаются без участия украинской стороны.

"Как можно прекратить огонь на территории Украины без позиции народа государства, без лидера? Выглядит очень странно", – отметил.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского дали обещание украинцам по войне в Украине .

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