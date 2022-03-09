Зеленский рассказал о прямых переговорах с Путиным и компромиссах по Крыму и Донбассу

Глава нашей страны Владимир Зеленский придерживается мнения, что только после того, как состоятся прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, война в нашей стране может закончится. Об этом он заявил во время своего интервью журналисту Bild .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В частности, давая ответ на вопрос о том, каким был бы его ответ на предъявляемые требования признать независимым Донбасс и признать, что Крым – территория России, только бы был мир, украинский президент отметил: "Вопрос здесь не в том, что я могу дать".

Агрессию можно остановить после того, как состоится прямой диалог с российским президентом, его основа – взаимный компромисс, убежден украинский гарант

По его словам, цель каждых переговоров и моя цель – прекращение войны с РФ. Поэтому я готов делать определенные шаги. Возможно идти на компромисс, но он не должен быть как измена моей страны. Другая сторона тоже должна быть готова идти на компромиссы, по этой причине это и называется компромиссами. Именно таким путем можно выйти из такой ситуации.

"Мы пока не можем говорить о деталях. У нас еще не было прямого контакта между президентами. Только после прямых переговоров между двумя президентами мы сможем покончить с этой войной", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский сообщил, сколько детей за 13 дней войны в Украине убили россияне. В городе Мариуполь, окруженный войсками российского агрессора, от обезвоживания организма умерла местная маленькая жительница. В общем, с начала агрессии России на Украину, по состоянию на сегодняшний день, 8 марта, от военных действий захватчиков умерло 50 детей.

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