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Зеленский рассказал, на что РФ делает ставку и как воспринимает реакции Запада

Президент подчеркнул, что большое сражение за Донбасс начнется в ближайшее время

сегодня, 00:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Зеленский рассказал, на что РФ делает ставку и как воспринимает реакции Запада

Фото Фейсбук

Президент в речи подчеркнул, что мир должен ввести новый пакет жестких санкций против россии, которая совершает геноцид украинцев. Глава государства подчеркнул, что к некоторым странам Украина обращается с просьбой о передаче вооружения уже 53 дня, а от некоторых слышит высказывания, что возможны поставки только в мае.

Тогда как в россии готовятся к наступательной операции и хотят уничтожить Донбасс, стереть с лица земли населенные пункты Луганской и Донецкой областей. Украинские защитники и защитницы делают все, что от них зависит.

"Те, кто имеет нужное нам оружие и придерживает его, должны знать, что и от них зависит судьба этой битвы, судьба этих людей, которые могут быть спасены. Каждая задержка оружия, каждое политическое затягивание – это разрешение россии забирать жизни украинцев. Именно так россия это трактует", — подчеркнул Зеленский.

Судьба находящихся в оккупации, плену и блокаде, тех, кто продолжает жить в регионах, где ведутся боевые действия и страдают от обстрелов, погибают от пуль, зависит от тех, кто затягивает поставку вооружения. Ведь оккупанты не дают гуманитарных коридоров из городов в блокаде, похищают гуманитарную помощь, доводят украинцев до голода, убивают мирных жителей, похищают людей, пытают их или депортируют силой в РФ.

Все эти преступления против мирного населения должны иметь реакцию мира – санкции против всей банковской системы РФ, эмбарго на энергоносители. Ведь ставка россии на хаос на топливных рынках Европы не должна сработать.

Как сообщал портал "Комментарии", оккупанты планируют мобилизовать украинцев еще в двух регионах. Оккупанты планируют провести псевдореферендум и провозгласить так называемую "херсонскую народную республику". Есть информация среди местных на оккупированных территориях, которые после этого будут вынуждать идти воевать против ВСУ на стороне россии.

Разведчики рассказали , что на самом деле происходит среди военной верхушки рф.


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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua
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