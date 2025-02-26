Зеленский раскрыл, куда отправится сразу после Трампа: с кем и у кого собрался встречаться

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Лондон и встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером после поездки в США. Его визит в Вашингтон может состояться 28 февраля, значит, поездка в Лондон может состояться 1-2 марта, передает портал "Комментарии".

Зеленский полетит в Лондон из Вашингтона: запланировал много встреч. Фото: Офис президента

"После Соединенных Штатов — если я поеду, посмотрим, — я планирую в Лондон: и сразу после этого мы с европейцами там встречаемся у Кира Стармера", — сообщил Зеленский 26 февраля в Киеве.

Как писали "Комментарии", 26 февраля Зеленский не подтвердил дату своего визита в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Украинский лидер подтвердил планы нанести визит, но точную дату не назвал. Таким образом, Зеленский не подтвердил и не опроверг, что отправится в США в пятницу, 28 февраля, заявив: "Приглашение было. Офисы работают. Ждем, когда и что".

"Относительно визита. Визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда, офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита", — сказал Зеленский.

Позднее 26 февраля Трамп заявил, что визит согласован и Зеленский 28 февраля ожидается в Вашингтоне.

Комментируя сделку с США по ресурсам Украины, Зеленский отметил, что "это соглашение может иметь большой успех или незаметно пройти". По его словам, "большой успех зависит от разговора с Трампом".

Украинский президент подтвердил также, что в соглашении об украинских полезных ископаемых не идет речь о "долге" Украины. Зеленский заявил, что "не пойдет и на 10 центов возврата долга в отношении США".

Как писал портал "Комментарии", украинский президент ранее подчеркивал, что хочет лично заключить с Трампом соглашение по ресурсам Украины, предварительно договорившись с американским коллегой по ряду важных пунктов. 25 февраля в СМИ появилась информация, что Зеленский приедет для этого в Белый дом 28 февраля. Трамп вечером 25 февраля в достаточно пренебрежительном тоне отозвался о визите главы Украинского государства. "Я слышал, что он приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной – пожалуйста", – отметил глава Белого дома.