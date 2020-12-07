Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы: о чем говорили

Сегодня состоялся телефонный звонок между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры государств обсудили пандемию коронавируса в странах и возможность во время жесткого карантина провести Конференцию по реформам, которую перенесли на следующий год. ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, одним из главных вопросов во время телефонного разговора было предотвращение распространение коронавируса в стране, выход из экономического кризиса и влиянии жесткого карантина на бизнес и безработицу среди населения.

По словам украинского президента, благодаря карантину выходного дня, пандемия коронавируса приостановила свой рост, также поблагодарив своего коллегу за то, что Литва нарушает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам.

Во время разговора была также затронута тема Донбасса, окончание войны и усилия, чтобы реализовать договорённости "нормандской четверки".

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина и Литва подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов. Государственная служба по вопросам защиты прав потребителей Литвы и соответствующее ведомство в Украине подписали соглашение о плотном сотрудничестве, направленном на защиту прав потребителей обеих стран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!