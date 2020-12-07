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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы: о чем говорили

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавируса, а также поделились информацией о влиянии ограничительных мер на экономику и эпидситуацию в странах.

сегодня, 19:00
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня состоялся телефонный звонок между  президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры государств обсудили пандемию коронавируса  в странах и возможность во  время жесткого карантина провести Конференцию по реформам, которую перенесли на следующий год.

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы: о чем говорили

ФОТО: Из открытых источников

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, одним из  главных вопросов  во время телефонного разговора было предотвращение распространение коронавируса в стране,  выход  из  экономического  кризиса и влиянии  жесткого  карантина на бизнес и  безработицу среди  населения.

По словам украинского президента,  благодаря карантину выходного дня, пандемия  коронавируса приостановила свой  рост, также поблагодарив своего коллегу за то, что Литва нарушает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам.

Во время разговора была также затронута тема Донбасса,  окончание войны и усилия, чтобы  реализовать договорённости "нормандской четверки".

 

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина и Литва подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов. Государственная служба по вопросам защиты прав потребителей Литвы и соответствующее ведомство в Украине подписали соглашение о плотном сотрудничестве, направленном на защиту прав потребителей обеих стран.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-obgovoriv-z-prezidentom-litvi-dvostoronny-65453
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