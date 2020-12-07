Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы: о чем говорили

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Ольга Чародий
Сегодня состоялся телефонный звонок между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом
Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры государств обсудили пандемию коронавируса в странах и возможность во время жесткого карантина провести Конференцию
по реформам, которую перенесли на следующий год. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, одним из главных вопросов во время телефонного разговора было предотвращение распространение коронавируса в стране, выход из экономического кризиса и влиянии жесткого карантина на бизнес и безработицу среди населения.
По словам украинского президента, благодаря карантину выходного дня, пандемия коронавируса приостановила свой рост, также поблагодарив своего коллегу за то, что Литва нарушает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам.
Во время разговора была также затронута тема Донбасса, окончание войны и усилия, чтобы реализовать договорённости "нормандской четверки".
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