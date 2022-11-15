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Зеленский призвал провести международную конференцию для подписания гарантий безопасности Украины

Владимир Зеленский обратился к ООН с призывом провести международную конференцию и подписать гарантию безопасности Украины. Резолюция уже подана.

сегодня, 11:58
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Автор:

Андрей Галадей

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в рамках саммита G20 призвал к проведению международной конференции, где будут зафиксированы элементы послевоенной системы безопасности в евроатлантической зоне. В их числе он назвал и гарантии безопасности для Украины.

Зеленский призвал провести международную конференцию для подписания гарантий безопасности Украины

По словам Зеленского, Украина не входит ни в один из мировых альянсов, поэтому вторжение России и началось. Фактически страна находится в "серой зоне", из-за чего не было гарантий безопасности. Он заявил, что Украине необходимы реальные и рабочие гарантии безопасности, поэтому украинская сторона подготовила проект договора Kyiv Security Compact. Его тест уже предложен партнерам.

По его словам, подписание Kyiv Security Compact может состояться даже в этом году. Кроме этого, Зеленский снова отметил, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины. После чего можно будет говорить о прекращении боевых действий.

Отметим, что в Генеральной ассамблее ООН уже предложена Украиной резолюция, описывающая механизм компенсации ущерба России. В настоящее время готовится еще одна резолюция — о проведении международного трибунала по военным преступлениям россиян на территории Украины. В ближайшее время ее также передадут ООН.

Ранее Владимир Зеленский назвал 10 пунктов, которые приведут к прекращению войны на территории Украины и недопущению повторения ее в будущем. В списке есть ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность, освобождение пленных и возвращение депортированных украинцев, территориальная целостность страны и другие моменты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что война в Украине продолжается



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Источник: https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3614601-zelenskij-prizyvaet-provesti-mezdunarodnuu-konferenciu-dla-podpisania-garantij-bezopasnosti-ukrainy.html
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