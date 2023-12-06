Зеленский призвал оборонку США вместе создать "арсенал свободы"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к оборонным компаниям США с предложением совместно производить вооружение. Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении, пишет портал "Комментарии".

Зеленский призвал компании США совместно производить вооружение. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет не зависеть от партнеров, а стремится стать донором безопасности для своих соседей после того, как сможет гарантировать собственную защиту от РФ. По словам президента, Украина абсолютно реально способна это сделать.

При этом Владимир Зеленский призвал оборонные компании США сотрудничать с Украиной.

"Я уверен, что мы можем вместе создать новый, мощный арсенал свободы, который будет надежным помощником для всех свободных наций мира. Мы можем делать вместе гораздо больше, чем кто-либо из нас в одиночку. Поэтому давайте работать и в дальнейшем вместе. Ради большего могущества свободы", — подчеркнул украинский президент.

Зеленский также сообщил, что делегация из Украины, которая сейчас находится в Вашингтоне, представит американским коллегам конкретные перспективы и возможности реализации совместных оборонных проектов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США 6 декабря сообщили о выделении Украине нового пакета помощи для Сил обороны в размере 175 миллионов долларов. Штаты передадут ВСУ средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты и противотанковые ракеты.

"Комментарии" также сообщали, что в Министерстве обороны США заявили, что принятие пакета финансирования для помощи Украине в Конгрессе является неотложным и необходимым решением. Пентагон призвал Конгресс США как можно скорее проголосовать за помощь Украине.

