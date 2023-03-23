Зеленский, Притула или Тимошенко: опрос показал, кому больше всего доверяют украинцы

Социологическая служба Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта проводила социологический опрос более чем в 20 областях Украины, в котором приняли участие 2020 респондентов от 18 лет.

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Следует отметить, что ранее опрос проводился в сентябре-октябре 2022 года. По результатам последнего, за 5 месяцев процент украинцев, считающих, что в стране события развиваются в правильном направлении, вырос, если раньше так считали 51%, то сегодня это 61%. Также увеличилось количество граждан, верящих в способность Украины преодолеть трудности за несколько лет. Сегодня это 49% по сравнению с 18% в октябре.

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Снизился процент людей, испытывающих высокий уровень страха и паники, с 46,5 до 16%.

По мнению респондентов, государство показывает лучшие результаты в решении проблем обороны страны – 82%, энергообеспечения – 80% и внешней политики – 75%. Хуже всего власти удается бороться с преступностью — 38% и коррупцией — 24%.

Говоря о государственных и общественных институтах, больше всего украинцы доверяют Вооруженным Силам Украины – 96%, волонтерским организациям – 88%, меньше всего – чиновникам 64%, политическим партиям 63%, Верховной Раде Украины 51%.

Что касается политиков и общественных деятелей, то наибольший уровень доверия к Владимиру Зеленскому – 85%, Сергею Притулу – 65%, Михаилу Подоляку – 59,5%. Среди респондентов наибольшее недоверие испытывают к Юрию Бойко – 82%, Юлии Тимошенко – 76%, Петру Порошенко – 65%.

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