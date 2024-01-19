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Зеленский пригласил Трампа в Украину: какая причина

Президент подверг критике Трампа и пригласил его в Украину

19 января 2024, 22:52
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике "мирную инициативу" бывшего президента США Дональда Трампа и пригласил его в Киев. Об этом Зеленский сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, передает портал "Комментарии".

Зеленский пригласил Трампа в Украину: какая причина

Зеленский снова обратился к Трампу. Фото из открытых источников

"Дональд Трамп, я приглашаю вас в Украину, в Киев. Если вы можете остановить войну за 24 часа, думаю, этого будет достаточно, чтобы приехать", — обратился Зеленский к Трампу.

При этом украинский президент подверг критике заявление Трампа, который сказал, что якобы сможет через 24 часа завершить войну в Украине, если снова станет президентом США.

"Трамп говорит, что будет самостоятельно принимать решение – я даже не говорю о России – без обеих сторон, то есть без нас… И вот это меня немного беспокоит", – сказал Владимир Зеленский.

Как известно, Дональд Трамп имеет самые большие шансы стать кандидатом от Республиканской партии на следующих президентских выборах в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



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Источник: https://www.channel4.com/
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