Зеленский прибыл с рабочим визитом в США



Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Как передает Укринформ, об этом в телеграме сообщает Офис Президента.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)





"Глава государства выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН. Также запланированы встречи Президента Украины с лидерами других государств и представителями международных организаций", — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский встретится с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.





Напомним, Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США, в частности он выступит в рамках сессии Генассамблеи ООН. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" мнениями касательно того, как с максимальным профитом использовать этот визит. Доктор политических наук Валентин Якушик напоминает, что с 31 августа по 3 сентября президент Владимир Зеленский уже был в США с визитом. И вот через три недели после этого (с 20 сентября) он вновь будет там – и выступит в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Может возникать вопрос: а почему так часто? И нельзя ли было более рационально составлять график зарубежных поездок президента Украины, объединив программы визитов с тем, чтобы дважды не совершать заокеанские перелёты? Это наивная постановка вопроса. Государству нужно быть совсем в иной "весовой категории", чтобы "экономить на перелётах" президента и предлагать другим подстраиваться под свои планы и ритмы политической жизни своей страны", – подчеркивает эксперт. По его словам, оба визита очень важны для политического руководства Украины.

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