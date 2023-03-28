Зеленский представит план мира на Саммите за демократию в США

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Моесеенко Валентина
Официальное открытие Саммита запланировано на четверг, 30 марта, но в среду с речью в Саммит обратится госсекретарь США Энтони Блинкен. С речью выступит президент Украины Владимир Зеленский. Темой выступлений, которые "Голос Америки" будет транслировать вживую с переводом на украинский, является достижение мира в Украине, "различные элементы, необходимые для завершения войны России и установления крепкого мира в Украине, согласно принципам Устава ООН", говорится в сообщении Госдепа, пишут "Комментарии".
Зеленский будет говорить о нашем плане мира
Президент США Джо Байден неоднократно называл сопротивление Украины российским захватчикам – противостоянием между демократией, свободой и авторитаризмом.
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Война, вызванная клептократической автократией в России, подтверждает повестку дня Байдена по продвижению демократии, что дало возможность объединить вопросы безопасности и демократии, отмечают исследователи Немецкого фонда Маршалла. Однако они указывают, что соображения безопасности преобладали над вопросами развития демократии в прошлом году.
Нынешний саммит за демократию – второй, который проводит президент США Джо Байден.
На этот раз, в ответ на критику, что первый саммит слишком сосредотачивался на США, Байден приобщил соведущих на каждом континенте: президентов Замбии, Коста-Рики, Южной Кореи и премьер-министра Нидерландов, пишет AFP. В событии, которое будет происходить в виртуальном режиме, по ожиданиям примет участие около 120 стран.
Как писали ранее, тема войны между Россией и Украиной будет одной из главных на втором саммите "За демократию". Саммит будет производить предложения, реализуемые различными международными организациями и отдельными государствами.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Владимир Зеленский объяснил, почему не будет вести переговоры с президентом России: "Там не с кем говорить".
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