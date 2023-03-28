Зеленский представит план мира на Саммите за демократию в США

Официальное открытие Саммита запланировано на четверг, 30 марта, но в среду с речью в Саммит обратится госсекретарь США Энтони Блинкен. С речью выступит президент Украины Владимир Зеленский. Темой выступлений, которые "Голос Америки" будет транслировать вживую с переводом на украинский, является достижение мира в Украине, "различные элементы, необходимые для завершения войны России и установления крепкого мира в Украине, согласно принципам Устава ООН", говорится в сообщении Госдепа, пишут "Комментарии".



Зеленский будет говорить о нашем плане мира

Президент США Джо Байден неоднократно называл сопротивление Украины российским захватчикам – противостоянием между демократией, свободой и авторитаризмом.

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"Жестокость России никогда не перемел свободу свободной Украины и никогда не победит Украину, — произносил Байден в своей речи в королевском дворце Варшавы по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. — Это испытание проходило Европа, Америка, испытание прошло НАТО и все демократии мира" .

Война, вызванная клептократической автократией в России, подтверждает повестку дня Байдена по продвижению демократии, что дало возможность объединить вопросы безопасности и демократии, отмечают исследователи Немецкого фонда Маршалла. Однако они указывают, что соображения безопасности преобладали над вопросами развития демократии в прошлом году.

Нынешний саммит за демократию – второй, который проводит президент США Джо Байден.

"Однако, отмечают критики, со времени прошедшего саммита год назад состояние демократий в мире не улучшилось. В частности, правоохранители выражают обеспокоенность по поводу ухудшения состояния демократии в Польше, Израиле, Индии", — пишет Reuters.

На этот раз, в ответ на критику, что первый саммит слишком сосредотачивался на США, Байден приобщил соведущих на каждом континенте: президентов Замбии, Коста-Рики, Южной Кореи и премьер-министра Нидерландов, пишет AFP. В событии, которое будет происходить в виртуальном режиме, по ожиданиям примет участие около 120 стран.

Как писали ранее, тема войны между Россией и Украиной будет одной из главных на втором саммите "За демократию". Саммит будет производить предложения, реализуемые различными международными организациями и отдельными государствами.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Владимир Зеленский объяснил, почему не будет вести переговоры с президентом России: "Там не с кем говорить".

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