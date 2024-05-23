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Зеленский посетит Францию: стала известна цель визита

Президент хочет убедить страны НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

сегодня, 00:20
Автор:
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Марьян Ощановский
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Президент Владимир Зеленский в июне посетит с визитом Францию, а также посетит встречу стран G7 в Италии.

Зеленский посетит Францию: стала известна цель визита

Зеленский посетит в июне Францию. Фото из открытых источников

По информации источника Politico, во Франции и на встрече стран G7 Владимир Зеленский будет просить у стран-членов НАТО сбивать российские ракеты над Украиной так, как это делали США и Великобритания во время нападения Ирана на Израиль.

Также, пишет издание, Владимир Зеленский попросит у партнеров увеличить поддержку Украины и потребует от США и европейских государств арестовать российские активы и передать их на оборону и последующее восстановление Украины.

Как известно, в Польше рассматривают техническую и юридическую возможность сбивания системами ПВО российских ракет вблизи своих границ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ВСУ нет достаточного количества тяжелой техники, чтобы обеспечить ею мобилизованных. Как пишет Forbes, дефицит техники настолько ощутим, что недавно сформированная 153 бригада фактически превратилась из механизированной в пехотную. Издание отмечает, что мобилизация может увеличить на 10% численность сухопутных войск, состоящих из 100 бригад.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страны-участники швейцарского саммита мира должны выработать общую позицию по ключевым трем вопросам — ядерной безопасности, безопасности судоходства и возвращению украинских детей и обмена пленными. По словам украинского президента, после того как участники саммита в Швейцарии наработают общие позиции, они проинформируют об этом Россию.



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Источник: https://www.politico.com/news/2024/05/22/zelenskyy-d-day-g7-events-00159398
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