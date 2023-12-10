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Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине

Орбан и Зеленский встретились в парламенте в ложе для гостей во время церемонии инаугурации президента Аргентины

сегодня, 23:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинский президент Владимир Зеленский Встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине во время церемонии инаугурации новоизбранного президента Хавьера Милея в Национальном конгрессе в Буэнос-Айресе. Об этом свидетельствует видео на YouTube канале сената Аргентины.

Зеленский пообщался с Орбаном в Аргентине

Владимир Зеленский и Орбан в Аргентине Фото: УП

Виктор Орбан и Владимир Зеленский побеседовали в аргентинском парламенте в ложе для гостей.


Пока в офисе президента не сообщили детали встречи президента Зеленского и Орбана.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Венгрии отреагировали на изменения в закон Украины о нацменьшинствах. Венгрия все еще недовольна изменениями в закон Украины о нацменьшинствах, принятых в Раде. Говорят, что до возвращения прав 2015 года еще далеко. Об этом говорится на Facebook-странице госсекретаря венгерского Министерства иностранных дел Тамаша Менцера.

В своем сообщении Менцер написал, что в Украине венгерское общество начали непрерывно "лишать прав 8 лет назад".

Следует отметить, что отношения Украины и Венгрии испортились в 2017 году, когда украинский парламент поддержал закон об образовании. Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках.

Также "Комментарии" писали о том, что в Венгрии отреагировали на скандал с Порошенко, которого не выпустили за границу. Власти Венгрии отреагировали на заявление СБУ о том, что Петр Порошенко должен был встретиться с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном во время командировки за границу. Утверждают, что Украина вроде не готова к членству в Евросоюзе. Об этом заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач.



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