Войну в Украине необходимо было закончить "еще вчера". Об этом 26 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер подчеркнул, что разделяет стремление президента США Дональда Трампа закончить войну как можно быстрее, но предсказывает проблемы из-за позиции российского правителя Владимира Путина.

Зеленский убежден, что у Трампа будут проблемы с Путиным. Коллаж: Комментарии

"Я понимаю президента Трампа: он хочет сделать это быстро, но это, знаете, не диалог с кем-то. То есть у него будет много проблем с Путиным, потому что он не хочет заканчивать войну", — сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о возможных сроках завершения войны, он сказал, что "войну надо было закончить еще вчера". Поскольку этого произошло и никто не смог этого сделать, "сейчас мы должны сосредоточиться, чтобы закончить (ее) без всякой возможности вернуть войну".

"Я считаю, что это самое важное. Вот почему мы сосредотачиваемся на справедливом мире, так и долговечном. Это важнее, чем недели. Конечно, мы хотим закончить за несколько дней", — добавил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп искажает картину войны, допуская заявления, что Украина якобы может быть виновата в ее начале. Это будто бы уравнивает РФ и Украину, как просто равноценных участников войны, или вообще меняет их роли в войне. Об этом 19 февраля писал портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Комментарии" писали, что Зеленский поставил задачу добиться справедливого мира для Украины до конца 2025 года. Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что России, согласно ее стратегии, необходимо выйти из войны, иначе нет надежд на статус сверхдержавы. Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко подтверждает, что ресурсы РФ истощились, а в экономике могут начаться неприятные процессы, поскольку страна-агрессор во время войны растратила весь накопленный запас ресурсов.

Читайте также на "Комментариях" — в Белом доме утверждают, что война между РФ и Украиной доживает последние дни. Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться сделки о завершении войны между Россией и Украиной на предстоящей неделе. Об этом 23 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на The Hill.