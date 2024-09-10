Зеленский получил предупреждение: какую ошибку не должен повторить во время визита в США

Вскоре президент Владимир Зеленский планирует посетить Соединенные Штаты Америки, где намерен встретиться с президентом Джо Байденом, а также, возможно, с кандидатами на предстоящих выборах в США. При этом, как сообщил в эфире 24 канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс, Украине важно подчеркивать необходимость сохранения двухпартийной поддержки как со стороны республиканцев, так и демократов. Особенно актуально это в контексте выборов, которые состоятся 5 ноября 2024 года в США.

Владимир Зеленский

Иван Усс считает, что целесообразно было бы провести встречи как с Камалой Гаррис, кандидатом от Демократической партии, так и с Дональдом Трампом, кандидатом от республиканцев. Это объясняется тем, что Украине необходимо иметь хорошие отношения с обеими политическими силами, поскольку поддержка с обеих сторон важна.

По мнению эксперта, такая инициатива может быть воспринята неоднозначно, в частности демократами, однако она имеет важное значение, ведь оба кандидата имеют почти равные шансы на победу.

Иван Усс также предостерег от повторения ошибки 2016 года, когда Украина открыто поддержала Хиллари Клинтон, в то время как победу одержал Дональд Трамп. Это привело к тому, что нашей стране пришлось потратить время на установление деловых отношений с его администрацией. Теперь же, чтобы избежать подобной ситуации, следует наладить контакты с обоими кандидатами, считает эксперт.

Важно также отметить, подчеркивает консультант, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела США, а стремится обеспечить стабильную двухпартийную поддержку вне зависимости от результатов выборов и инаугурации нового президента.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский хочет завершить войну с РФ уже осенью этого года.



