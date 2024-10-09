Зеленский покажет свой план победы еще одному партнеру: кому повезло в этот раз

Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Берлин в пятницу, который, по всей вероятности, был запланирован под заседание формата "Рамштайн" на уровне лидеров, сообщает Bild со ссылкой на свои источники в правительстве.

Владимир Зеленский

По данным издания, Зеленский прибудет в столицу Германии 11 октября, где намерен обсудить с канцлером Олафом Шольцом детали своего "плана победы", ранее представленного президенту США Джо Байдену.

Также запланированы конфиденциальные переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Визит Зеленского, предположительно, был связан с запланированной на 12 октября встречей лидеров в формате "Рамштайн" на американской авиабазе. Однако уже известно, что эта встреча не состоится из-за изменений в планах президента США Джо Байдена, решившего остаться в стране из-за надвигающегося на Штаты урагана.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что план победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, сейчас совершенствуют и презентуют западным партнерам. По словам Владимира Зеленского, после доработки документ обнародуют, чтобы украинцы могли ознакомиться с ним. По его словам, поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране, подчеркнул Зеленский.

При этом известно, что в Украине критиковали президента за то, что он показывает свой план победы лидерам государств-союзников, но не неродовые.



