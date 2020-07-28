Зеленский подписал указ об открытии безвиза для граждан КНР

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 295/2020 "О временном
введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики,
въезжающим в Украину с туристической целью". Об этом сообщает пресс-служба
Офиса президента.
В сообщении говорится, что указ подписан с целью развития дружеских
отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества
в сфере туризма.
Согласно документу, на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года
вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию
Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической
целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180
дней.
Кабинет Министров должен принять меры, вытекающие из этого указа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в
Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение об отмене
визовых требований между странами.
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