Зеленский подписал указ об открытии безвиза для граждан КНР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 295/2020 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, въезжающим в Украину с туристической целью". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



В сообщении говорится, что указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Согласно документу, на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинет Министров должен принять меры, вытекающие из этого указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение об отмене визовых требований между странами.

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