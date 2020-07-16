Украина подписала соглашение о безвизовом режиме еще с одной страной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение об отмене визовых требований между странами. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

"Положения договора предусмотрены безвизовые путешествия граждан Украины и Гренады на 90 дней на протяжении 180 суток в туристических целях или других видах неоплачиваемой деятельности", - идет речь в заявлении.

Договор между странами станет легитимным после того, как стороны завершат необходимые внутригосударственные процедуры.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Николай Кулеба озвучил масштабы насилия над украинскими детьми.

Как свидетельствуют данные Офиса генерального прокурора, в течение прошлого года зарегистрировано более 550 уголовных правонарушений против половой свободы и неприкосновенности детей. Громкие результаты показало исследование предпосылок введения новой практики допроса или опроса ребенка, пострадавшего от насилия. Согласно с ним, в 80% случаев преступниками оказывались знакомые детей, а в 90% случаях о насилии никто не сообщил в правоохранительные органы.



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