Зеленский ознакомил Трампа с планом победы: о чем они еще говорили

Президент Украины Владимир Зеленский представил кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу план победы Украины в войне против России.

В США состоялась встреча Зеленского с Трампом. Фото из открытых источников

"Я думаю, мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы. И я хочу обсудить с вами детали нашего плана, плана победы", – обратился Зеленский к Трампу.

В ходе встречи Владимир Зеленский отметил, что союзники Украины должны надавить на российского диктатора и принудить его к миру.

Президент Украины рассказал Дональду Трампу о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области и ее задачах, украинских инновациях в борьбе против российского террора, непропорционально высоких потерях российской армии и последствиях войны для украинцев и экономики.

Особое внимание во время разговора глава Украины уделил постоянным обстрелам городов и гражданской инфраструктуры со стороны РФ и роли американских систем Patriot в защите жизней украинцев.

Владимир Зеленский подчеркнул, что следует перекрыть любые возможности для РФ получать деньги на войну от продажи нефти и газа, а также все каналы поставки западных компонентов для российских ракет.

"Он (Владимир Зеленский – ред.) и его страна прошли через такой ад, через который прошли немногие страны – такое не случалось нигде. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация", – сказал Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке в Trump Tower. При этом президент Зеленский поблагодарил Трампа за возможность встретиться, напомнив, что их последняя личная встреча состоялась пять лет назад. "Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали "плана победы", – сказал Зеленский.

