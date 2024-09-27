logo

BTC/USD

65733.27

ETH/USD

2655.60

LTC/USD

69.18

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский ознакомил Трампа с планом победы: о чем они еще говорили
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский ознакомил Трампа с планом победы: о чем они еще говорили

Глава Украины также рассказал Трампу о непропорционально больших потерях армии РФ

27 сентября 2024, 21:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский представил кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу план победы Украины в войне против России.

Зеленский ознакомил Трампа с планом победы: о чем они еще говорили

В США состоялась встреча Зеленского с Трампом. Фото из открытых источников

"Я думаю, мы имеем общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена. Путин не может победить. Победить должны украинцы. И я хочу обсудить с вами детали нашего плана, плана победы", – обратился Зеленский к Трампу.

В ходе встречи Владимир Зеленский отметил, что союзники Украины должны надавить на российского диктатора и принудить его к миру.

Президент Украины рассказал Дональду Трампу о ситуации на фронте, ходе операции в Курской области и ее задачах, украинских инновациях в борьбе против российского террора, непропорционально высоких потерях российской армии и последствиях войны для украинцев и экономики.

Особое внимание во время разговора глава Украины уделил постоянным обстрелам городов и гражданской инфраструктуры со стороны РФ и роли американских систем Patriot в защите жизней украинцев.

Владимир Зеленский подчеркнул, что следует перекрыть любые возможности для РФ получать деньги на войну от продажи нефти и газа, а также все каналы поставки западных компонентов для российских ракет.

"Он (Владимир Зеленский – ред.) и его страна прошли через такой ад, через который прошли немногие страны – такое не случалось нигде. Никто никогда не видел ничего подобного. Это ужасная ситуация", – сказал Дональд Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом на пост президента США от Республиканской партии Дональдом Трампом в Нью-Йорке в Trump Tower. При этом президент Зеленский поблагодарил Трампа за возможность встретиться, напомнив, что их последняя личная встреча состоялась пять лет назад. "Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить. Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали "плана победы", – сказал Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-predstaviv-plan-peremogi-donaldu-trampu-93565
Теги:

Новости

Все новости