Зеленский отреагировал на желание Германии открыть "окно" диалога с РФ

Глава нашей страны Владимир Зеленский прокомментировал высказанное пожелание новой немецкой власти "открыть окно" диалога с Россией. Как он выразился, там "слишком холодно". Об этом украинский президент заявил во время брифинга.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мне кажется, что достаточно холодно, чтобы открывать окна. Нужно точно понимать, что там за окнами", – подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам украинского главы, новое немецкое правительство должно выяснить, что именно происходит "за окном" в Российской Федерации, перед тем как налаживать с ней диалог.

"Если бы канцлер спросил меня, мы давно соседи и хорошо знаем друг друга с Россией, мы бы сказали, что сначала надо выяснить, что там? Снег, дождь или тебе рады. Но с другой стороны, это суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам", — подытожил президент Украины

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский хочет использовать "Северный поток-2" , чтобы встретиться с Путиным. Глава нашей страны Владимир Зеленский сделал заявление о том, что хочет использовать ситуацию с российским газопроводом "Северный поток-2". Для того чтобы провести переговоры с главой России Владимиром Путиным. Как он подчеркнул, "Северный поток-2" – справедливый инструмент, находящийся в ведении руководителей стран Европы. Важно, что в ОП выступают за любые форматы переговоров с РФ. Вместе с тем еще в октябре Владимир Зеленский сделал заявление о том, что готов к встрече с главой Кремля в любом формате, даже при участии всех лидеров "нормандской четверки".

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