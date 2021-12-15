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Зеленский отреагировал на желание Германии открыть "окно" диалога с РФ

Зеленский заявил, что новое немецкое правительство должно выяснить, что именно происходит "за окном" РФ

сегодня, 22:51
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава нашей страны Владимир Зеленский прокомментировал высказанное пожелание новой немецкой власти "открыть окно" диалога с Россией. Как он выразился, там "слишком холодно". Об этом украинский президент заявил во время брифинга.

Зеленский отреагировал на желание Германии открыть "окно" диалога с РФ

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мне кажется, что достаточно холодно, чтобы открывать окна. Нужно точно понимать, что там за окнами", – подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам украинского главы, новое немецкое правительство должно выяснить, что именно происходит "за окном" в Российской Федерации, перед тем как налаживать с ней диалог.

"Если бы канцлер спросил меня, мы давно соседи и хорошо знаем друг друга с Россией, мы бы сказали, что сначала надо выяснить, что там? Снег, дождь или тебе рады. Но с другой стороны, это суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам", — подытожил президент Украины

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский хочет использовать "Северный поток-2" , чтобы встретиться с Путиным. Глава нашей страны Владимир Зеленский сделал заявление о том, что хочет использовать ситуацию с российским газопроводом "Северный поток-2". Для того чтобы провести переговоры с главой России Владимиром Путиным. Как он подчеркнул, "Северный поток-2" – справедливый инструмент, находящийся в ведении руководителей стран Европы. Важно, что в ОП выступают за любые форматы переговоров с РФ. Вместе с тем еще в октябре Владимир Зеленский сделал заявление о том, что готов к встрече с главой Кремля в любом формате, даже при участии всех лидеров "нормандской четверки".


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Источник: https://www.facebook.com/watch?v=1404330246660455
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