Зеленский отреагировал на постоянные уведомления о новых датах вторжения РФ

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Лиля Воробьева
Глава нашей страны Владимир Зеленский подчеркнул, что постоянное обнародование очередных дат новых нападений российской армии на Украину ведет только к очередным потерям. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналиста РБК-Украина.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Как отметил украинский президент, для всех украинских граждан это точно обходится потерями. Потерями на всех фронтах. Даже если говорить о позиции по значительному увеличению зарплаты. Здесь речь идет не только о военных, но и о медиках, педагогах, которым власть осенью намерена увеличить зарплаты. И он надеется, что это получится. Вместе с тем при постоянных панических настроениях, которые есть в нашем обществе, физически это реализовать будет непросто.
"Ну просто этого нет, никто ничего не напечатает, в кредит заимствований нет, ставки безумные. Поэтому все эти даты и паника – все это работает против нашей страны. Даже неважно, кто является субъектом распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет", – отметил лидер нашей страны.
Владимир Зеленский убежден, что экономика тоже критично реагирует на такие сообщения. При этом, он заявил, что сейчас имеется один выход – вести себя как субъект, потому, что могут тебя затоптать.
По словам украинского лидера, появлению таких дат подыграют представители РФ.
Владимир Зеленский резюмировал, что это видно. Все видят, они в этот день стреляли на Донбассе, и вчера, еще раньше тоже. Говорят, что отводят армию, но после этого стреляют. К чему это?
"Я считаю, что это глупость, совершают просто совершенно неадекватные поступки", — закончил президент нашей страны.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский заявил, что хочет встречи с Путиным.
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