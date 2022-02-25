Зеленский объяснил, почему не вышел на связь с премьером Италии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не побеседовал с премьером Италии Марио Драги. Последний посетовал, что глава государства не вышел на связь во время запланированного разговора. По словам Владимира Зеленского, в это время продолжались тяжелые бои на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского. Владимир Зеленский (фото из открытых источников) Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает бороться за своих людей. Ведь сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои. Погибали люди.

"В следующий раз я попробую подвинуть график войны, чтобы поговорить с Драгой в конкретное время", — заявил Зеленский. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский обратился к "Бухарестской девятке" . О чем попросил президент. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Бухарестской девятки" помочь Украине прекратить войну, начатую Россией, заставив Владимира Путина к переговорам. Об этом написал глава украинского государства в Twitter. В своем обращении Владимир Зеленский отметил, что украинцы защищают свою землю, но очень нуждаются в международной поддержке. Без международной поддержки конкретными шагами дать быстрый отпор агрессору очень сложно. Президент отметил, что он уже обратился к "Бухарестской девятке" с призывом оказать Украине оборонную помощь, ввести новый пакет санкций против России, усилить давление на Москву. После этого Россия должна сесть на стол переговоров. Украине очень нужна настоящая антивоенная коалиция.

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