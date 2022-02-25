logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский объяснил, почему не вышел на связь с премьером Италии
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский объяснил, почему не вышел на связь с премьером Италии

Ранее премьер Италии Марио Драги пожаловался на то, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел с ним на связь.

сегодня, 15:14
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не побеседовал с премьером Италии Марио Драги. Последний посетовал, что глава государства не вышел на связь во время запланированного разговора. По словам Владимира Зеленского, в это время продолжались тяжелые бои на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

Зеленский объяснил, почему не вышел на связь с премьером Италии

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает бороться за своих людей. Ведь сегодня в 10:30 на подступах к Чернигову, Гостомелю и Мелитополю были тяжелые бои. Погибали люди.

"В следующий раз я попробую подвинуть график войны, чтобы поговорить с Драгой в конкретное время", — заявил Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский обратился к "Бухарестской девятке" . О чем попросил президент. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны "Бухарестской девятки" помочь Украине прекратить войну, начатую Россией, заставив Владимира Путина к переговорам. Об этом написал глава украинского государства в Twitter. В своем обращении Владимир Зеленский отметил, что украинцы защищают свою землю, но очень нуждаются в международной поддержке. Без международной поддержки конкретными шагами дать быстрый отпор агрессору очень сложно. Президент отметил, что он уже обратился к "Бухарестской девятке" с призывом оказать Украине оборонную помощь, ввести новый пакет санкций против России, усилить давление на Москву. После этого Россия должна сесть на стол переговоров. Украине очень нужна настоящая антивоенная коалиция.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1497173574876078098
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!