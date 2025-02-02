Зеленский обратился к Рубио: чего хочет



















Президент Владимир Зеленский считает, что госсекретарю США Марко Рубио необходимо посетить Украину для того, чтобы увидеть и понять масштаб преступлений России. Так глава государства отреагировал на заявление Рубио о том, что война отбрасывает страну на 100 лет назад. Об этом 2 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью главы государства агентству Associated Press.

Зеленский приглашает Марко Рубио в Украину. Фото: Офис президента Украины

"Рубио должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия. Но также увидеть, что сделал украинский народ. Что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми", — сказал Зеленский.

Он добавил, что историческое наследие Украины, по которому россияне наносят ракетные удары — "никогда не будет выглядеть, как оно выглядит (сейчас)".

"Да, оно будет все восстановлено. А мы знаем, что такое во всем мире, когда что-то восстанавливается талантливыми людьми, но первоначального вида это уже не имеет", — отметил президент.

По его словам, Россия должна нести за это ответственность, включая, финансовую.

31 января Марко Рубио заявил в интервью, что война отбросила Украину "на 100 лет назад".

"Их энергосистема уничтожается. Кому-то придется платить за всю эту реконструкцию постфактум, и вы знаете, сколько украинцев выехали из Украины, живут сейчас в других странах, они могут никогда не вернуться. Это их будущее, и оно под угрозой", — считает госсекретарь.

Он отметил, что война должна завершиться переговорами и обеим сторонам необходимо пойти на уступки. По мнению Рубио, в США поступили с Украиной "нечестно", вселив в нее веру, что страна может победить Россию на поле боя. Теперь ситуация зашла в тупик, считает он. По мнению нового госсекретаря США, победа Украины невозможна, и он вместе с Дональдом Трампом выступает за скорейшее прекращение боев.

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