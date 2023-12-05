Зеленский неожиданно отменил обращение к сенаторам США: детали

Президент Украины в последний момент отменил брифинг для сенаторов США, на котором планировал поделиться с ними информацией о ситуации на фронте и потребностях ВСУ в западном вооружении. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил глава демократов в американском Сенате Чак Шумер, пишет The Washington Post.

Зеленский отменил брифинг для американских сенаторов. Фото из открытых источников

При этом Чак Шумер сказал, что США и дальше должны поддерживать Украину в войне с Россией.

Сенатор подчеркнул, что Штаты не могут больше откладывать оказание Украине помощи, поскольку отражение российской агрессии – "это поворотный момент западной цивилизации и исторический момент".

Говоря о том, что Зеленский не будет присутствовать 5 декабря в 22:00 по Киеву в онлайн-формате на брифинге с американскими сенаторами, Чак Шумер сказал, что "что-то произошло в последнюю минуту".

Планировалось, что Зеленский выступит перед американскими сенаторами на закрытом брифинге. С помощью защищенной видеосвязи Зеленский должен был рассказать сенаторам США о ситуации на линии столкновения с российской армией и озвучить потребности ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал помнить, что сейчас продолжается "битва за судьбу Украины" и нужно поддерживать украинцев и украинок, которые ее ведут, а не вести споры о чем-то политическом, в том числе и в социальных сетях. Президент отметил необходимость делать конкретные вещи, которые могут предоставить возможность активно противостоять России в войне.

"Комментарии" также сообщали, если бы выборы президента Украины состоялись сегодня, кто бы победил. Согласно результатам социологического опроса группы "Рейтинг" есть два главных кандидата.

