Зеленский назвал условие прекращения переговоров с РФ: стоит ли надеяться на дипломатическое урегулирование войны

Возможное уничтожение российскими оккупантами украинских военных и гражданских, которые остаются на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, может поставить точку на любых дипломатических переговорах с российской стороной. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House (Великобритания). При этом он подчеркнул, что еще не все дипломатические мосты с Россией разрушены.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" эти заявления и шансы решить всё за столом переговоров.

Зеленский заговорил о прекращении каких-либо переговоров после трагедии Мариуполя – как жест последней надежды

Политолог Владимир Цыбулько считает, что Мариупольская эпопея стала символом психического состояния не только путина, но и его рейха.

"Современные войны не ведутся на уничтожение живой силы, современные войны ведутся на удержание коммуникаций. Мариуполь же был обречен на тотальное разрушение как символ разбитых надежд самого путина", – подчеркивает эксперт.

По его словам, после "оранжевой революции" вся путинская политика была зациклена на скупке украинских промышленников, не промышленности. И здесь Харьков оказался в одном ряду с Мариуполем.

"Уничтожение путина Мариуполя и мариупольцев является еще и прямой местью Ахметову, который не остался в стороне после 2015 года, а развивал город как форпост европейскости. Поэтому Зеленский заговорил о прекращении каких-либо переговоров после трагедии Мариуполя – как жест последней надежды. Похоже, что здесь стоит услышать больше спикера Палаты представителей США Нэнси Пеллоси, которая заговорила о признании РФ спонсором терроризма. В таком контексте угроза Зеленского становится реальным действием по окончательной изоляции РФ и путинизма", – резюмирует Владимир Цыбулько.

Новый виток переговоров между украинской и российской стороной мы, скорее всего, увидим, после серьезных перемен в военной кампании

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин уверен – заявления Зеленского о том, что если будут уничтожены люди на "Азвостали", переговоры прекратятся, подтверждают крайне тяжелый переговорный процесс между Украиной и Россией.

"Во многом это связано с ситуацией после Бучи и эффектом, который она оказала. И не только она. Вскрылось множество военных преступлений агрессора. Это повлияло и на общественное мнение (и в Украине, и на Западе), и на собственно переговорный процесс. При этом важно, что Зеленский не говорит об остановке переговоров вообще. Уверен, что и он, и его окружение понимают – любая война рано или поздно заканчивается переговорами. Другое дело, что цена этих переговоров и моменты обсуждения могут меняться, в зависимости от новых обстоятельств", – подчеркивает эксперт.

Пока же, отмечает он, переговорный процесс, пусть и в полузамороженном состоянии, продолжается. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак недавно озвучивал, что продолжаются переговоры со странами, которые могут выступить в качестве гарантов безопасности Украины.

"Но новый виток переговоров между украинской и российской стороной мы, скорее всего, увидим, после серьезных перемен в военной кампании, на которую может повлиять факт увеличения поставок в Украину западного вооружения, а также закон о ленд-лизе, который президент США намерен подписать 9 мая. После того, как ВСУ продемонстрировали чудеса героизма, а россияне – неимоверную жестокость, в том числе по отношению к гражданскому населению, мы получили и получаем беспрецедентную поддержку. Сформировалась своеобразная проукраинская коалиция. И западные страны, даже ранее скептически относящиеся к предоставлению оружия Украине (та же Германия), начали менять свою позицию, – акцентирует Алексей Якубин. – От Зеленского мы уже слышали, что война вступила в новую фазу. Когда Украина уже не только обороняется, но и готова освобождать оккупированные РФ территории. Переговорный процесс в данный момент открыто подвязан к ситуации на фронте. И, надеюсь, что ситуация сложится в нашу пользу, а переговоры прерваны не будут".

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