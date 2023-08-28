Зеленский назвал риски для Украины, если война перейдет на территорию России

В какой-то момент Украина может остаться одна, если война с украинских земель перейдет на территорию России, считает Владимир Зеленский. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленского для телеведущей Натальи Мосейчук.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Украинская ведущая спросила президента о возможности, что война перейдет на территорию России.

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"Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся сами", – сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что великие государства поддерживают Украину, однако некоторые из них указывают на единственный пункт, почему они не на стороне РФ. Это касается территориальной целостности. Таким образом, если Украина направит свои войска на территорию России, то, по словам Зеленского, "со мной этого государства не будет".

Кроме того, Зеленский добавил, что в какой-то момент Украина может остаться одна. Президент считает, что на это может повлиять несколько факторов, в частности это касается внутренней политики международных партнеров, или даже выборы в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, какими будут гарантии безопасности других государств. По словам украинского президента, они будут касаться как военной сферы, то есть оружия, противовоздушных систем, так и финансовых вопросов, в частности, это касается санкций против агрессора.

Также "Комментарии" писали о руководителе ГУР Кирилле Буданове, который назвал ресурс Путина, что позволяет России и дальше вести войну против Украины. Буданов считает, что это человеческий ресурс, ведь все остальные ресурсы у Путина заканчиваются: экономика, военно-промышленный комплекс и военные запасы.