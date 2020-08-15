Зеленский назвал несправедливым решение Беларуси передать боевиков ЧВК «Вагнера» России

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него остается не
понятным решение Беларуси о передаче задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера"
России. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook утром 15 августа.
"На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских
межгосударственных отношениях", – написал Зеленский.
Президент также заявил, что Украина не имеет отношения к вмешательству во
внутренние процессы в Беларуси. Его возмутило то, что людей, которые якобы
пытались вмешиваться во внутренние дела как Беларуси, так и Украины, публично
передали третьей стороне.
Владимир Зеленский напомнил, что Офис Генерального прокурора Украины
обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных Украине. Всем
этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обоснованно сообщено о
подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного
кодекса Украины). Белорусская сторона до сих пор не ответила на это обращение.
"Считаем такое решение
несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и
Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи", – написал
президент.
Зеленский также заявил, что последствия такого решения могут быть
трагическими, так как боевики смогут продолжать свою незаконную деятельность.
Ранее "Комментарии" писали, что в Офисе президента Украины в
ответ на решение белорусских властей заявили, что восприняли его с
сожалением, в нашей стране ожидали более корректного и взвешенного решение.
В Министерстве иностранных дел Украины в свою очередь заявили, что
обеспокоены заявлениями руководства Беларуси касательно участия украинцев в
протестах на фоне президентских выборов в их стране. Также в МИДе акцентируют
внимание на том, что "вагнеровцы" должны понести справедливое наказание, а
передача их РФ, вряд ли будет этому способствовать.
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