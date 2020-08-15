Зеленский назвал несправедливым решение Беларуси передать боевиков ЧВК «Вагнера» России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для него остается не понятным решение Беларуси о передаче задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера" России. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook утром 15 августа.



"На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях", – написал Зеленский.

Президент также заявил, что Украина не имеет отношения к вмешательству во внутренние процессы в Беларуси. Его возмутило то, что людей, которые якобы пытались вмешиваться во внутренние дела как Беларуси, так и Украины, публично передали третьей стороне.

Владимир Зеленский напомнил, что Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных Украине. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обоснованно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона до сих пор не ответила на это обращение.

"Считаем такое решение несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи", – написал президент.

Зеленский также заявил, что последствия такого решения могут быть трагическими, так как боевики смогут продолжать свою незаконную деятельность.

Ранее "Комментарии" писали, что в Офисе президента Украины в ответ на решение белорусских властей заявили, что восприняли его с сожалением, в нашей стране ожидали более корректного и взвешенного решение.

В Министерстве иностранных дел Украины в свою очередь заявили, что обеспокоены заявлениями руководства Беларуси касательно участия украинцев в протестах на фоне президентских выборов в их стране. Также в МИДе акцентируют внимание на том, что "вагнеровцы" должны понести справедливое наказание, а передача их РФ, вряд ли будет этому способствовать.

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