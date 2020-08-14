У Зеленского отреагировали на передачу 32 задержанных боевиков ЧВК «Вагнера» России

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Татьяна Веремеева
Правительство Беларуси передало России 32 боевиков ЧВК "Вагнера", которых
задержали две недели назад под Минском. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре
РФ.
Еще один боевик остался на территории Беларуси. Такое решение аргументировали
тем, что у него есть белорусский паспорт.
В Офисе президента Украины в ответ на такое решение белорусских властей
заявили, что восприняли его с сожалением. Так, пресс-служба президента Украины
Владимира Зеленского сообщила, что в нашей стране ожидали более корректного и
взвешенного решение.
В Министерстве иностранных дел Украины в свою очередь заявили, что обеспокоены заявлениями руководства Беларуси касательно участия украинцев в протестах на фоне президентских выборов в их стране. Также в МИДе акцентируют внимание на том, что "вагнеровцы" должны понести справедливое наказание, а передача их РФ, вряд ли будет этому способствовать.
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в комментарии для "Украинской правды" сообщил, что Офис генпрокурора собрал достаточно доказательств участия боевиков ЧВК "Вагнера" в вооруженном конфликте на Донбассе. В связи с этим планируют привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия.
Напомним, в Беларуси задержали
33 наемников российской частной военной компании "Вагнера". Задержанных подозревали
в подготовке терактов и провокаций накануне президентских выборов в Беларуси 9
августа. Офис генерального прокурора Украины запросил Генпрокуратуру Беларуси
выдать 28 наемников, из которых девять – украинские граждане, для расследования
их участия в вооруженном конфликте на Донбассе
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