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У Зеленского отреагировали на передачу 32 задержанных боевиков ЧВК «Вагнера» России

Украина обеспокоена решением Беларуси выдать России задержанных боевиков

14 августа 2020, 23:45
Автор:

Татьяна Веремеева
У Зеленского отреагировали на передачу 32 задержанных боевиков ЧВК «Вагнера» России

Правительство Беларуси передало России 32 боевиков ЧВК "Вагнера", которых задержали две недели назад под Минском. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Еще один боевик остался на территории Беларуси. Такое решение аргументировали тем, что у него есть белорусский паспорт.

В Офисе президента Украины в ответ на такое решение белорусских властей заявили, что восприняли его с сожалением. Так, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что в нашей стране ожидали более корректного и взвешенного решение.

В Министерстве иностранных дел Украины в свою очередь заявили, что обеспокоены заявлениями руководства Беларуси касательно участия украинцев в протестах на фоне президентских выборов в их стране. Также в МИДе акцентируют внимание на том, что "вагнеровцы" должны понести справедливое наказание, а передача их РФ, вряд ли будет этому способствовать.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в комментарии для "Украинской правды" сообщил, что Офис генпрокурора собрал достаточно доказательств участия боевиков ЧВК "Вагнера" в вооруженном конфликте на Донбассе. В связи с этим планируют привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия.

Напомним, в Беларуси задержали 33 наемников российской частной военной компании "Вагнера". Задержанных подозревали в подготовке терактов и провокаций накануне президентских выборов в Беларуси 9 августа. Офис генерального прокурора Украины запросил Генпрокуратуру Беларуси выдать 28 наемников, из которых девять – украинские граждане, для расследования их участия в вооруженном конфликте на Донбассе


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