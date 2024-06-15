logo

BTC/USD

66147.50

ETH/USD

3562.93

LTC/USD

78.68

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский назвал ключевую цель мирного саммита в Швейцарии
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский назвал ключевую цель мирного саммита в Швейцарии

Украинский президент заявил, что саммит станет первым шагом к завершению войны

сегодня, 20:14
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит мира в Швейцарии может стать первым шагом для справедливого окончания войны.

Зеленский назвал ключевую цель мирного саммита в Швейцарии

В Швейцарии начался саммит мира. Фото из открытых источников

Во время открытия мирного саммита Владимир Зеленский сказал, что на конференции будут обсуждаться ядерная безопасность, разблокирование судоходства и возвращение пленных и депортированных детей. В конце будут согласованы договоренности, выразил надежду глава Украины.

При этом Владимир Зеленский заявил, что на втором саммите мира планируется "зафиксировать конец войны". По его словам, мировое большинство должно предъявить России план окончания войны.

В то же время, президент Украины не уточнил, пригласят ли РФ на второй саммит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H5myZM-ohkw
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости