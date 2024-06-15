Зеленский назвал ключевую цель мирного саммита в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что саммит мира в Швейцарии может стать первым шагом для справедливого окончания войны.

В Швейцарии начался саммит мира. Фото из открытых источников

Во время открытия мирного саммита Владимир Зеленский сказал, что на конференции будут обсуждаться ядерная безопасность, разблокирование судоходства и возвращение пленных и депортированных детей. В конце будут согласованы договоренности, выразил надежду глава Украины.

При этом Владимир Зеленский заявил, что на втором саммите мира планируется "зафиксировать конец войны". По его словам, мировое большинство должно предъявить России план окончания войны.

В то же время, президент Украины не уточнил, пригласят ли РФ на второй саммит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.