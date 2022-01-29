Зеленский и Макрон обсудили возобновление работы Нормандского формата

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассмотрели вопрос восстановления Нормандского формата. Об этом сообщил Зеленский в Instagram. Напомним, что в начале января Франция и Германия инициировали новую встречу в "нормандском формате" в течение следующих недель для поиска путей урегулирования ситуации на Донбассе.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Также недавно в Париже завершилась встреча политических советников лидеров стран Нормандского формата, длившаяся более 8 часов. По результатам мероприятия согласовали совместное коммюнике и договорились о следующей встрече через две недели в Берлине. Как отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак, дипломаты согласовали финальное коммюнике о безусловном соблюдении перемирия. Разговор с другом и надежным партнером Украины Эммануэлем Макроном. Мы рады возобновлению работы Нормандского формата – это один из шагов ради мира”, – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что пока существует "благоприятный климат" для диалога, нужно наполнять время встречами и переговорами. Пока продолжаются дипломатические усилия, возможность дальнейшей эскалации убывает", — отметил Президент Украины.

Напомним, Эммануэль Макрон надеется услышать от президента России заверения, что в планах Кремля нет намерений нападать на Украину. Именно для того, чтобы услышать разъяснения, что называется с первых уст, президент Франции и намерен провести в пятницу телефонный разговор со своим российским коллегой. Как передает портал "Комментарии", об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцом

Эммануэль Макрон выразил надежду, что по итогам разговора с Путиным он получит разъяснения относительно скопления российских войск у украинской границы. Также Макрон вместе с Шольцом подтвердили информацию о том, что ЕС совместно с США готов ввести жесткий пакет санкций против России, если Москва решится на открытое вторжение в Украину.

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