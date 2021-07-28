Зеленский готов встретиться с Путиным: сможет ли украинский президент добиться от Кремля реальных подвижек в урегулировании конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге 27 июля в годовщину введения режима прекращения огня на востоке Украины.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Нужна ли именно сейчас встреча Зеленского и Путина? Сможет ли украинский президент добиться от Кремля реальных подвижек в урегулировании конфликта?



Политолог, политический консультант Владимир Фесенко обращает внимание, что речь не идет о встрече Зеленского с Путиным именно сейчас, немедленно. По его словам, это тема обсуждается уже несколько месяцев, и пока неизвестно, состоится ли такая встреча.

"Необходимо ли это, в том числе для того, чтобы вывести переговорный процесс по Донбассу из очередного тупика? На мой взгляд, да. Так, личная встреча Зеленского и Путина на саммите "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года способствовала достижению договоренности о продолжении транзита российского газа через Украину до 2024 года", – напомнил Владимир Фесенко.

По его мнению, сейчас не так много шансов на какие-то реальные компромиссы по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Я не вижу на данный момент готовности к таким компромиссам со стороны Путина. Но, как минимум, надо обсуждать необходимость прекращения огня, новое перемирие (без которого не может быть никакого дальнейшего движения вперед по урегулированию конфликта на Донбассе), необходимость снятия военного напряжения на границе между Россией и Украиной. То есть предмет для переговоров есть, и он очень значимый, – акцентирует Владимир Фесенко. – И даже если мало шансов на позитивный результат переговоров, надо бороться до конца, пытаться использовать даже минимальные шансы".

Политический эксперт Светлана Кушнир размышляет следующим образом: "Немного наивное президентское "раз и навсегда" в первые месяцы правления Зеленского удивляло и умиляло, сейчас – раздражает. И раздражает не только Кремль, Берлин, Париж, но и саму Украину. Смешно надеяться, что Путин согласиться что-то сделать ради установления мира в Украине, возврата наших территорий, просто потому, что нужен мир".



Светлана Кушнир призывает не обманываться и признать, что РФ свою позицию не меняла с 2014 года: "Россия — не участник конфликта", "всё это – гражданская война на территории соседнего государства, где (по мнению РФ) еще и гнобят русскоязычное население".

В это же время, отмечает политэксперт, на территории ОРДЛО выдано более полумиллиона паспортов РФ, в серой зоне работают "согласованные" с россиянами-силовиками предприятия, полным ходом идёт полная зачистка всего украинского, а информпространство накрепко за росСМИ...

"Что же сделала за это время Украина для жителей ОРДЛО? Какие инициативы мы можем на чашу весов положить в противостоянии с РФ? – вопрошает Светлана Кушнир. – Решить конфликт с РФ можно исключительно путем конгениальных предложений, которые и ждёт, похоже, Путин от Зеленского. Весной этого года Путин чётко заявил, что говорить о АРК и ОРДЛО с украинским президентом не будет. Но может встретиться и обсудить ряд вопросов двусторонних отношений, в частности, торговые. Для российского государства (почитайте последнюю статью Путина) украинцы и россияне — один народ. Что самое интересное, 41% граждан Украины думают с Путиным в унисон".

В декабре 2019 года Зеленского предупреждали, что он не просто "посмотрит в глаза Путину", а должен выжимать из этой встречи максимум, отмечает Светлана Кушнир. Ибо на подобную политико-дипломатическую уступку в виде встречи Путин в предыдущие годы ни под каким предлогом не соглашался.

"Незрелость тогдашнего окружения и самого шестого президента свелись лишь к Парижскому коммюнике, в которое теперь Зеленского, как котёнка, тыкают и Франция, и Германия – из-за не реализации пунктов в целом и формулы Штайнмайера в частности. Надо помнить, что заигрывать с матерым волком ты можешь сколько угодно, но когда дело доходит до реальных дел, тут первенство за хитрым, ловким и инициативным. Мы же наблюдаем третий год, как все "хитрости украинской дипломатии" россияне сводят на "нет" легким игнором", — считает Светлана Кушнир.

По ее мнению. встреча Зеленского с Путиным вряд ли может состояться в ближайшее время. И к ней не подтолкнут последние сводки с линии разграничения, фиксирующие увеличение потерь.

"Что делать? Прежде всего, наводить порядок в стране, восстановить экономику, дать украинским гражданам возможность свободно жить, работать в своём государстве, и параллельно нарабатывать пакеты законов по регуляции общественно-политических, социальных, гуманитарных взаимоотношений на территории ОРДЛО так, как если бы завтра открылись КПВВ и мы снова стали де-факто одной целостной территорией. Ждать удобного момента, концентрироваться силы и ресурсы, чтобы в час единственной возможности одолеть врага. А от встречи сегодня или завтра Зеленского и Путина без предварительной проработки пакета предложений, торгов, возможно не выгодных нам, консенсуса — нет перспективы. Посмотреть опять в глаза матерому, конечно, можно, но на результат такие гляделки никак не влияют", – резюмирует Светлана Кушнир.

Напомним, в Кремле считают, что если ситуация на востоке Украины накалится до предела, а украинские военнослужащие решат вернуть контроль над территорией силой, то Россия может официально вмешаться.

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