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Зеленский должен осудить бомбардировки НАТО: в Сербии поставили условие Украине

Президент Сербии назвал условие, при котором осудит действия Кремля

сегодня, 17:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава республики Сербия Александар Вучич отметил, что будет осуждать признание РФ ОРДЛО, если глава украинской власти Владимир Зеленский, выступая в эфире телевидения, осудит бомбардировку Сербии силами НАТО в 1999 году. Об этом информирует Euractiv.

Зеленский должен осудить бомбардировки НАТО: в Сербии поставили условие Украине

Александар Вучич (фото из открытых источников)

Заявление сербского президента было озвучено, как ответ на слова украинского посла Александра Александровича, который подчеркнул, что украинское государство и его народ надеялись, что власти Сербии будут осуждать действия Москвы.

По словам Александра Вучича, его страна – небольшая и не намерена отказаться от возможностей продлить дружеские отношения с некоторыми государствами. И сербы совсем не решают судьбу украинского государства.

"Однако, если это так, я предлагаю господину Александровичу позвонить президенту своей страны господину Зеленскому и попросить его уже сегодня вечером на телевидении осудить ужасную и трагическую агрессию против Сербии со стороны США, Великобритании, Германии и других стран. Как только он это сделает, я с радостью приму его приглашение и отвечу на его просьбу", — продолжил сербский руководитель.

Вучич еще раз отметил, что сербская страна придерживается нейтральной позиции в военных вопросах, но ее политика — нет, и он не будет отказываться от традиционных дружеских отношений.

Как он отметил, народ Сербии всегда поддерживал целостность нашей страны, и по этому поводу не может быть никаких изменений.

Президент Сербии резюмировал, что на его страну уже оказывают давление, чтобы добиться цели введения санкций в отношении РФ в связи с кризисом. Еще он добавил, что он выжидает усиления такого давления.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кто-то в мире поддержал признание "ЛДНР".


 


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Источник: https://www.euractiv.com/
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