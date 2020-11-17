Зеленский должен делегировать Медведчука на переговоры по производству вакцины в Украине, - Кузьмин

Если Медведчук смог договориться о поставках российской вакцины, то он сможет договориться и о производстве этой вакцины в Украине. Такое мнение высказал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала 112.

"Президент Зеленский должен делегировать Медведчука на переговоры с руководством России для спасения украинцев", — подчеркнул он.

Также первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал Зеленского закупить у РФ вакцину "Спутник-V".

"Я призываю Вас, Владимир Александрович, отбросив все политические разногласия, подумать о спасении жизней тысяч украинцев! Ведь они могут умереть от смертоносного вируса в ближайшие месяцы. Европейский Союз, несмотря на режим санкций против РФ, может себе позволить разрешить использование российской вакцины на своей территории. Эту вакцину закупают такие страны как Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция, Индия. Почему же Украина не готова поставить жизнь человека выше политики? Глубокоуважаемый, Владимир Александрович прошу Вас договориться с Владимиром Путиным, поэтому важнейшему для нашей страны вопросу. Или же обратиться к Виктору Медведчуку, который уже провел переговоры с российским руководством по поводу закупки вакцины. Все мы обязаны в первую очередь думать об украинском народе. Политика подождет. Люди хотят жить. Пожалуйста, приобретите вакцину, дайте украинцам шанс выжить!", — говорится в обращении Пешко к президенту.

Врач с 40-летним стажем Егор Маслов призывает власти страны остановить политические разногласия и либо купить вакцину в России, либо договориться о ее производстве на территории Украины.

"Мы убеждены, что когда на кону – выживание нации, все политические разногласия могут и должны быть поставлены на паузу. А потому призываем Вас, Владимир Александрович, подумать о спасении жизней тысяч украинцев и договориться с руководством Российской Федерации о закупках вакцины "Спутник V" или же о ее производстве на территории Украины. В качестве медиатора к переговорам может быть привлечен Виктор Медведчук, уже беседовавший с российским руководством по вопросу закупки вакцины".

Более того, многие страны готовы не только закупать вакцину, но и строить заводы по ее производству. О такой инициативе заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект", — заявил Токаев.

Как ранее сообщали "Комментарии", предварительные данные опросов показывают лидерство партии Медведчука в Украине.

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