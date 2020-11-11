Результаты опроса показали лидерство партии Медведчука

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" проголосовали бы 22,1% избирателей. Этот показатель является наибольшим, тогда как правящую партию, "Слугу народа", сформировавшую монобольшинство, готовы поддержать 18,7% избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

Всего в парламент прошли бы шесть партий:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) — 22,1%,

"Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) — 19,3%,

"Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) — 18,7%,

"Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) — 9,3%,

"Сила и честь" Игоря Смешко — 6,6%,

"Радикальная партия" Олега Ляшко – 5,4%.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявлял, что местные выборы показали падение доверия к власти среди украинцев и прокомментировал ситуацию с кризисом Конституционного суда.

"Президент сказал, что он распустит ВР — ну, наверное, это он пугал представителей своей партии, которые не хотят голосовать. Зная о том, что это голосование (о роспуске Конституционного суда, — ред.) будет нарушением Конституции и норм уголовного законодательства. Правы эти депутаты, которые не хотят голосовать? Абсолютно правы. Прав ли президент, который угрожает? Считаю, что нет. Я думаю, что президент не должен опускаться до угроз. А в отношении роспуска парламента — я считаю, есть все основания, чтобы сегодня, особенно после местных выборов, с учетом того уровня доверия, которое получила партия "Слуга народа", пересмотреть вопрос того, насколько доверяют ВР девятого созыва. И я думаю, что если этот вопрос проанализировать, то мы получим ответ: да, украинский народ считает, что должны быть новые выборы и должна быть избрана новая ВР, которая будет отвечать большинству интересов украинского народа", — заявил парламентарий.





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