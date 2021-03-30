"Здоровье для всех": Украина, ЕС и ВОЗ выработают глобальное соглашение после пандемии Covid

В Европейском Союзе и Всемирной организации здравоохранения предложили создать глобальное соглашение по здравоохранению после окончания пандемии Covid-19. К этому предложению присоединилась и Украина. Об этом говорится в совместном документе лидеров стран, опубликованном на сайте Европейского Совета 30 марта.

Пандемия коронавируса - фото из открытых источников

"Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", — говорится в заявлении.

Как отмечается, договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, будет поддерживать принцип "здоровье для всех".