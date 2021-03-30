logo
Русский Українська

BTC/USD

59302.75

ETH/USD

1840.09

LTC/USD

197.20

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика "Здоровье для всех": Украина, ЕС и ВОЗ выработают глобальное соглашение после пандемии Covid
commentss НОВОСТИ Все новости

"Здоровье для всех": Украина, ЕС и ВОЗ выработают глобальное соглашение после пандемии Covid

В заявлении говорится, что страны должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать и эффективно реагировать на пандемии

сегодня, 12:25
Автор:

Лиза Снисар

В Европейском Союзе и Всемирной организации здравоохранения предложили создать глобальное соглашение по здравоохранению после окончания пандемии Covid-19. К этому предложению присоединилась и Украина. Об этом говорится в совместном документе лидеров стран, опубликованном на сайте Европейского Совета 30 марта. 

"Здоровье для всех": Украина, ЕС и ВОЗ выработают глобальное соглашение после пандемии Covid

Пандемия коронавируса - фото из открытых источников

"Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", — говорится в заявлении.

Как отмечается, договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, будет поддерживать принцип "здоровье для всех".

В заявлении говорится, что страны должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации.

"Поэтому мы считаем, что страны должны вместе работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании на нее", — заявили лидеры стран и организаций.

Это заявление уже подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, гендиректор ВОЗ Аданом Гебреесус.

Основная цель этого договора будет заключаться в поощрении общегосударственного подхода и участия всего общества; укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей; устойчивости к будущим пандемиям.

Как говорится в документе, это включает значительное расширение международного сотрудничества для улучшения, например, систем оповещения, обмена данными. Это также должно включать признание подхода "Единственное здоровья", которое связывает здоровье людей и животных с нашей планетой.

Напомним, что ранее в ВОЗ заявляли, что в начале 2022 года пандемия коронавируса останется позади.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/30/pandemic-treaty-op-ed/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ