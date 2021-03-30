"Здоровье для всех": Украина, ЕС и ВОЗ выработают глобальное соглашение после пандемии Covid

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Лиза Снисар
В Европейском Союзе и Всемирной организации здравоохранения предложили создать глобальное соглашение по здравоохранению после окончания пандемии Covid-19. К этому предложению присоединилась и Украина. Об этом говорится в совместном документе лидеров стран, опубликованном на сайте Европейского Совета 30 марта.
Пандемия коронавируса - фото из открытых источников
Как отмечается, договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, будет поддерживать принцип "здоровье для всех".
В заявлении говорится, что страны должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации.
Это заявление уже подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Евросовета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, гендиректор ВОЗ Аданом Гебреесус.
Основная цель этого договора будет заключаться в поощрении общегосударственного подхода и участия всего общества; укреплении национальных, региональных и глобальных возможностей; устойчивости к будущим пандемиям.
Как говорится в документе, это включает значительное расширение международного сотрудничества для улучшения, например, систем оповещения, обмена данными. Это также должно включать признание подхода "Единственное здоровья", которое связывает здоровье людей и животных с нашей планетой.
Напомним, что ранее в ВОЗ заявляли, что в начале 2022 года пандемия коронавируса останется позади.
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